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Rekabet Kurulu, 48 şirkete yönelik 'centilmenlik anlaşmaları' soruşturmasında sözlü savunma toplantıları yapacak

Rekabet Kurulu, 48 şirkete yönelik 'centilmenlik anlaşmaları' soruşturmasında sözlü savunma toplantıları yapacak

Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurulu, çoğunluğu e-ticaret, yazılım ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren 48 şirkete yönelik yürütülen 'centilmenlik anlaşmaları' soruşturmasında, sözlü savunma toplantıları 18-19 Temmuz'da yapılacak.

REKABET Kurulu'nca, çoğunluğu e-ticaret, yazılım ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren 48 şirkete yönelik yürütülen 'centilmenlik anlaşmaları' soruşturmasında, sözlü savunma toplantıları 18-19 Temmuz'da yapılacak.

Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasındaki 'centilmenlik anlaşmaları' nedeniyle 1 Nisan 2021 tarihinde çoğunluğu e-ticaret, yazılım ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren 33 teşebbüs hakkında resen soruşturma başlattı. Yerinde incelemeler sonucu, soruşturma tarafı şirket sayısı 48'e çıktı. Soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma toplantıları, 18-19 Temmuz'da yapılacak. Rekabet Kurumu'nda gerçekleştirilecek toplantılarda soruşturma heyeti, elde edilen bilgi ve bulgulara dayanarak görüşünü açıklayacak. Soruşturma tarafı olan 48 şirketin temsilcileri de Kurul'a sözlü savunmalarını verecek. Kurul, sözlü savunmaların ardından 15 gün içerisinde kararını açıklayacak.

CENTİLMENLİK ANLAŞMALARI

Soruşturma dosyasının konusunu 'çalışan ayartmama anlaşmaları' diğer bir deyişle 'centilmenlik anlaşmaları' oluşturuyor. İş gücü piyasalarında rekabet halinde olan teşebbüslerin aralarındaki doğrudan veya dolaylı olarak yapılan anlaşmalar, çalışanların teşebbüsler arasındaki geçişlerinin engellenmesine, çalışanların daha yüksek ücretler ve daha iyi koşullar sunan iş fırsatlarından mahrum kalmasına neden olabiliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Ekonomi

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