Reeskont Kredileri Günlük Limitleri Artırıldı

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, reeskont kredilerinin günlük limitlerinin artırılmasını değerlendirerek, emek yoğun sektörlere yönelik finansman desteğinin önceliklerinden biri olduğunu açıkladı. Yeni düzenlemelerle birlikte bu limit 1 Kasım'dan itibaren günlük 4,5 milyar liraya yükselebilecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, reeskont kredilerinin günlük limitlerini artırılmasına ilişkin, "Bu tutarın önemli bir kısmının emek yoğun sektörlere kullandırmak suretiyle bu sektörlerimizin ihracat rekabetçiliklerine katkı sağlanması önceliklerimizden biri olarak gelecektir." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) reeskont kredilerinin günlük limitlerini artırmasını değerlendirdi.

Bakanlık olarak ihracatçıların desteklenmesi, finansmana ulaşma imkanlarının genişletilmesi noktasındaki çalışmaların devletin bütün ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içinde yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Bolat, bu anlamda ihracatçıların finansman ihtiyacının karşılanması noktasında en etkili araçlardan birinin reeskont kredisi olduğuna dikkati çekti.

Bolat, TCMB tarafından Türk Eximbank ve diğer bankalar aracılığıyla sunulan reeskont kredilerinde yapılan değişiklikle faiz oranlarının hesaplanmasında daha önce yeni bir formül belirlendiğini bildirerek bu sayede söz konusu kredilerin Merkez Bankası politika faizi oranının altında avantajlı oranlarla sunulmasının sağlandığını hatırlattı.

Son olarak 23 Ekim'de politika faizinde yapılan indirim ertesinde ihracat reeskont kredilerinin faiz maliyetinin yüzde 24,89'a düşürüldüğünü vurgulayan Bolat, "Diğer taraftan, ihracatçılarımızın finansman ihtiyacının karşılanması noktasında en etkili araçlardan biri olan reeskont kredilerinin daha fazla ihracatçıya ulaşmasını teminen söz konusu kredi hacmi ihtiyaçlar doğrultusunda kademeli olarak arttırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitinin önce 1,5 milyar liraya daha sonra ise sırasıyla 3 milyar ve 4 milyar liraya çıkarıldığını hatırlattı.

Bugün TCMB tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde söz konusu limitin 1 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere günlük 4,5 milyar liraya yükseltildiğin belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bu tutarın önemli bir kısmının emek yoğun sektörlere kullandırmak suretiyle bu sektörlerimizin ihracat rekabetçiliklerine katkı sağlanması önceliklerimizden biri olarak gelecektir. Bu itibarla, finansman imkanların çeşitlendirilmesi başta olmak üzere ihracatçılarımızın gelişimini desteklemeye, firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak politika ve uygulamaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
