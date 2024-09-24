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Reel Kesim Güven Endeksi Eylül'de Artış Gözlemlendi

Reel Kesim Güven Endeksi Eylül'de Artış Gözlemlendi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel kesim güven endeksinin eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 98,8 seviyesine ulaştığını açıkladı. Gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin beklentiler güçlense de, istihdam beklentileri zayıfladı.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel kesim güven endeksinin eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 98,8 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TCMB, eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1766 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp, toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre; reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 98,8 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 99,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler; endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek 3 aydaki üretim hacmi ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

İSTİHDAMA İLİŞKİN ARTIŞ YÖNLÜ BEKLENTİLER AZALDI

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, iç piyasa sipariş miktarında ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir, bir önceki aya göre güçlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler, bir önceki aya göre zayıfladı. Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı, ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre güçlendi, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıfladı.

ÜFE BEKLENTİSİ AZALDI

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler ile son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak yüzde 49,2 seviyesinde gerçekleşti. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir güçlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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