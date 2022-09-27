Reel Kapital yoluna, TFG İstanbul Menkul Değerler AŞ olarak devam ediyor

Reel Kapital'in ismi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onayların alınıp 13 Eylül itibarıyla ticaret siciline tescil edilmesi sonucu TFG Istanbul Menkul Değerler AŞ olarak değiştirildi.

Reel Kapital'in ismi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onayların alınıp 13 Eylül itibarıyla ticaret siciline tescil edilmesi sonucu TFG Istanbul Menkul Değerler AŞ olarak değiştirildi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hollanda merkezli küresel finans grubu Trive Financial Holding'in iştiraki TFG Istanbul Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mete Yüksel, şirketin stratejisiyle ilgili şunları kaydetti:

"TFG Istanbul olarak aracı kurumların takip listelerinde olmayan sanayi ve hizmet şirketlerini derinlemesine analiz edip, bu hisselere verdiğimiz önerilerle sektördeki bir açığı kapatacağız. Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların yanında finansal okuryazarlığı yüksek bireysel yatırımcılara da sunacağımız İngilizce hazırlanmış araştırma raporlarıyla fark yaratacağız.

Düşük piyasa değerli hisse tavsiyeleri yanında müşterilerimizi güçlü kasımız olarak gördüğümüz bankacılık sektörü hisselerinde de yönlendireceğiz."

Yüksel, hisse tavsiyelerini yatırımcılarıyla doğrudan paylaşmanın yanında, alım-satım yapmaya zaman ayıramayan müşterileri için bu tavsiyelerin uygulanacağı kişiye özel portföy yönetimi hizmeti de vereceklerini belirtti.