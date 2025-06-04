Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Mayıs'ta Düşüş Gösterdi

Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Mayıs'ta Düşüş Gösterdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Mayıs ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 71,11'e düşerken, Yi-ÜFE bazlı endeks ise 93,09'a geriledi.

Reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs ayında 1,05 puan azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,05 puan azalarak 71,11 olarak gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,36 puan azalarak 93,09'a geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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