Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Mart'ta Düştü

Reel efektif döviz kuru endeksi, Mart ayında 1,62 puan azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2025 yılı Mart ayında reel efektif döviz kuru endeksi bir önceki aya göre TÜFE bazında 1,62 puan azalarak 73,48'e geriledi. Endeks, bir önceki ayda 75,10 seviyesinde gerçekleşmişti. - İSTANBUL