Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi Reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs ayında 1,21 puan düştü. Reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs ayında 1,21 puan düştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2022 yılı Mayıs ayı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 1,21 puan azalarak 55,62'ye indi. Endeks, bir önceki ayda 56,83 seviyesinde gerçekleşmişti. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.