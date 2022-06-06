Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi - Haberler

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Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs ayında 1,21 puan düştü.

Reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs ayında 1,21 puan düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2022 yılı Mayıs ayı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 1,21 puan azalarak 55,62'ye indi. Endeks, bir önceki ayda 56,83 seviyesinde gerçekleşmişti. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Ekonomi Haberler

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