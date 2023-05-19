Redington Ltd. 31 Mart 2023'te sona eren çeyreğe ve tüm işletme segmentlerinde sektöre karşı güçlü performans gösteren mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin genel küresel gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 26 arttı.

Redington, 31 Mart 2023'te sona eren çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Redington Ltd. 31 Mart 2023'te sona eren çeyreğe ve tüm işletme segmentlerinde sektöre karşı güçlü performans gösteren mali sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, şirketin genel küresel gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 26 arttı.

Şirket, rekabet ettikleri pazarlarda pay kazanmaya ve yeni fırsatlar elde etmeye devam edeceğini duyurdu. Şirket, bu performansın teknoloji yeteneklerini geliştirmeye, daha derin iş ortağı ilişkileri kurmaya, teklif yelpazesini daha kapsamlı hale getirmeye ve işletme modelindeki yeniliklere yönelik devam eden yatırımların bir sonucu olduğunu vurguladı.

Redington Ltd. Genel Müdürü Rajiv Srivastava, "Mali yıldaki büyümemiz, kendimizi birçok boyutta yeniden üreterek sağlandı. Dijital yeteneklerimizi geliştirmeye, pazara daha hızlı çıkış sağlamak için platformlar oluşturmaya, süreçler oluşturmaya ve müşterilere tercih ettikleri şekillerde bizimle etkileşim kurma seçeneği sunmaya önemli yatırımlar yaptık. Küresel olarak teknoloji endüstrisi, talebin azaldığı bir dönemden geçiyor ve girişimlerimiz, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için daha fazla değer sunmamızı ve böylece pay kazanmamızı, büyüme ivmemizi hızlandırmamızı sağlıyor. Ortaklarımız çok önemli bir rol oynuyor ve onları güçlendirmeye ve işletmelerini büyütmelerine yardımcı olmaya kararlıyız" dedi. - İSTANBUL