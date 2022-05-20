Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü yapılacak - Haberler

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Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü yapılacak

AA - Hilmi Sever - Ekonomi
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Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü yapılacak

Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan sahilde gerçekleştirilecek.

Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan sahilde gerçekleştirilecek.

Havacılık tarihini yeniden yazma ve suya iniş sanatını mükemmelleştirme girişimi olan Red Bull Uçuş Günü, üç yıl aradan sonra düzenlenecek.

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek organizasyonda 40 takım mücadele edecek.

Dörder kişilik takımlarla düzenlenecek organizasyonda, katılımcılar kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğinde bir rampadan suya atlayacak. 2019 yılında 200 bin kişiyi ağırlayan organizasyonun jürisi, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil aynı zamanda tasarladıkları araca ve uçuşun hemen öncesinde gerçekleştirilecekleri performanslara göre değerlendirecek.

AA / Hilmi Sever - Ekonomi

Caddebostan, Havacılık, Redbull, Pazar, Ekonomi, Haberler

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