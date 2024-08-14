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Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmeye devam edecek

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Red Bull sporcusu Deniz Öncü, gelecek yıl da Moto2 Dünya Şampiyonası'nda yarışmaya devam edecek. Öncü, Red Bull KTM Ajo takımı adına mücadele edecek ve şampiyon olmak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, gelecek yıl da Moto2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmeye devam edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull sporcusu ve Moto2'nin yıldız isimlerinden Öncü, bu yıl olduğu gibi 2025'te de Moto2 Dünya Şampiyonası'nda yarışmaya devam edecek. Geçen yıl Türk motor sporları tarihinin en önemli anlaşmalarından birine imza atan Öncü, gelecek yıl da Red Bull KTM Ajo takımı adına mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öncü, 2024'te Moto2'de geçirdiği sakatlıklar ve yaşadığı talihsiz kazaların ardından yeni sezonda şampiyon olmak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Moto2'de, Red Bull KTM Ajo ailesiyle devam edeceği için çok mutlu olduğunu belirten Önce, "Açıkçası Moto2'nin en iyi takımlardan birinde olduğum için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Çocukluk hayalimi gerçekleştirmek benim için çok gurur verici. Kaza, sakatlıklar derken iki aydır yarışlardan uzaktaydım ama şimdi yavaş yavaş geri dönüyorum. Bu gibi şanssızlıkların ardından yeniden bu takımın ve böylesine bir ailenin bana güvenip bir sene daha şans tanımaları açıkçası beni çok mutlu etti. Umarım başladığım ilk yarıştan itibaren kendi performansımı göstermeye devam ederek yarış kazanmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Geçirdiği sakatlık nedeniyle 2 aydır yarışlardan uzak kalan Öncü, 18 Ağustos Pazar günü, Avusturya, Spielberg'teki Red Bull Ring'de gerçekleşecek olan yılın 11. etabında boy gösterecek. Öncü'nün mücadele edeceği yarış 13.15'te başlayacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

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