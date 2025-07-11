Red Bull Sporcuları Mardin'de Parkur Zorluklarını Aştı

Red Bull sporcuları Hazal Nehir ve Lilou Ruel'in yer aldığı Mardin Roof Rush projesi, parkur sporunu tarihi mekanlarla buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, parkur dünyasının tanınmış isimlerinden Hazal Nehir ve Fransız sporcu Lilou Ruel, Zinciriye Medresesi, Bakırcılar Çarşısı, tarihi hamamlar, Eski Mardin sokakları ve Midyat çatıları gibi simgesel alanlarda zorlu parkur rotalarını tamamladı.

Projede yer alan hareketler kolaydan zora doğru sıralandı. En zorlu sahneler ise Midyat'ta çekildi.

Nehir, burada yerden 3 metre yükseklikten 4,16 metrelik bir boşluğa yaptığı Big Cat Leap atlayışıyla kariyerinin en uzun boşluk atlayışını gerçekleştirdi. Bu atlayış, parkur dünyasında zorluk seviyesi yüksek hamleler arasında yer alıyor.

Proje, Nehir'in 2,5 yıl önce yaşadığı dirsek sakatlığının ardından parkura dönüşünü Kapalıçarşı'da gerçekleştirilen Grand Maze projesinden sonra ikinci büyük proje olarak kayıtlara geçti.

Fransız sporcu Ruel ise 22 yaşında olmasına rağmen parkur dünyasında öne çıkan isimler arasında gösteriliyor.

Ruel, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde "gizemli maskeli karakter" olarak Olimpiyat meşalesini taşımasıyla da tanınıyor.