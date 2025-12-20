Haberler

Red Bull Rap Trivia'nın beşinci bölümü yayınlandı

Güncelleme:
Red Bull Rap Trivia'nın beşinci bölümünde rap sanatçıları Batuflex ve Organize, dijital içerik üreticileri Efe Uygaç ve Mertcan Bahar konuk oldu. Sunucu Heja'nın yönettiği bölümde, konuklar hız ve dikkat gerektiren sorularla mücadele etti ve izleyicilere keyifli anlar sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull Rap Trivia, Red Bull'un YouTube Türkiye'de hayata geçirdiği müzik kanalı Red Bull Miksteyp'te yayınlanıyor.

Red Bull Rap Trivia'nın beşinci bölümünde konuklar, sunucu Heja'nın yönelttiği, rap tarihinden popüler kültür göndermelerine uzanan, hız ve dikkat gerektiren sorularla karşılaştı. Bölüm boyunca sergiledikleri rekabet ve enerji, izleyicilere keyifli anlar sundu.

Red Bull Rap Trivia, sezon boyunca müzik ve kültür dünyasından isimlerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA
