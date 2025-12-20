Red Bull Rap Trivia'nın beşinci bölümü yayınlandı

Red Bull Rap Trivia'nın beşinci bölümüne rap şarkıcıları Batuflex ve Organize ile dijital içerik üreticileri Efe Uygaç ve Mertcan Bahar konuk oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull Rap Trivia, Red Bull'un YouTube Türkiye'de hayata geçirdiği müzik kanalı Red Bull Miksteyp'te yayınlanıyor.

Red Bull Rap Trivia'nın beşinci bölümünde konuklar, sunucu Heja'nın yönelttiği, rap tarihinden popüler kültür göndermelerine uzanan, hız ve dikkat gerektiren sorularla karşılaştı. Bölüm boyunca sergiledikleri rekabet ve enerji, izleyicilere keyifli anlar sundu.

Red Bull Rap Trivia, sezon boyunca müzik ve kültür dünyasından isimlerini ağırlamaya devam edecek.