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Red Bull Imagination bu yıl üçüncü kez düzenlenecek

Red Bull Imagination bu yıl üçüncü kez düzenlenecek

Eski bir süperkros yarışmacısı olan Red Bull sporcusu Tyler Bereman'ın serbest sürüş rüyasından esinlenerek hayata geçirilen Red Bull Imagination, bu sene üçüncü kez düzenlenecek.

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Eski bir süperkros yarışmacısı olan Red Bull sporcusu Tyler Bereman'ın serbest sürüş rüyasından esinlenerek hayata geçirilen Red Bull Imagination, bu sene üçüncü kez düzenlenecek.

Kendine özgü sıra dışı parkuruyla fark yaratan Red Bull Imagination bu sayede dünyanın en iyi serbest sürüş organizasyonu olarak gösteriliyor.

2020 yılından bu yana düzenlenen organizasyon, bu sene 25 Eylül Pazar günü Amerika'nın Kansas eyaletinde gerçekleştirilecek.

AA / Yunus Türk - Ekonomi

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