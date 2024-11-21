Red Bull Cliff Diving 2024 Dünya Serisi Tamamlandı

Red Bull'un serbest atlayış etkinliği Red Bull Cliff Diving 2024 Dünya Serisi, 2024 sezonunu geride bıraktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull'un yüksekliğe meydan okuyan uçurumdan serbest atlayış etkinliği, adrenalin dolu anlara sahne oldu.

2024 sezonu, Yunanistan'ın tarihi kenti Atina'da başladı. Ardından, ABD'nin kültürel merkezi Boston'a taşınan seri, İrlanda'nın doğal güzelliği Causeway Coast'ta devam etti. İtalya'nın Polignano a Mare kasabasındaki etkileyici manzara eşliğinde yapılan yarışmanın ardından, seri, Kanada'nın Montreal şehrine ulaştı.

Dünyanın bir ucundan ülkemize kadar gelen Red Bull Cliff Diving Antalya etabıyla seyircilere yıllar boyu unutamayacakları anlar yaşattı. Antalya etabında ilk kez bir Türk de yarışma olanağı buldu. Wildcard ile Antalya etabında kendi seyircisiyle buluşan Kıvanç Gür, hem kendisi hem de izleyiciler için akıllardan silinmeyecek atlayışlar yaptı. Son olarak Avustralya etabıyla 2024 yılını bitiren Red Bull Cliff Diving, böylece sezonu tamamlamış oldu.

Sezonun son etabında dalışçılar, final dalışlarını Sidney Limanı'nda yaptı. Toplamda 4 atlayış gerçekleştiren dalışçılar, sezonun son ayağını görkemli dalışlarla tamamladı. Antalya'da kadınlar kategorisinde birinci sırayı garantileyen Red Bull sporcusu Rhiannan Iffland, sezonu lider olarak tamamlarken, erkekler kategorisinde ise Dünya Serisi'nin kazananı bir diğer Red Bull sporcusu Aidan Heslop oldu.

Tüm sezon boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi, yüzbinlerce kişi tarafından canlı olarak izlendi. Sezon boyunca gerçekleştirilen atlayışlar aynı zamanda Red Bull TV ekranlarından da naklen izleyiciyle buluşturuldu.