Red Bull Campus Clutch Dünya Finali 23-24 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek

Üniversiteler arası Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch'ın Dünya Finali 23-24 Kasım'da İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 35 ülkeden, 400'den fazla etkinlikle ve 25 binden fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda ülke şampiyonları olan takımlar Red Bull Campus Clutch Dünya Finali'nde karşı karşıya gelecek.

Dünyanın pek çok ülkesinden üniversite takımlarının mücadele edeceği Red Bull Campus Clutch Dünya Finali, Intel NUC, Agon by AOC ve Backforce partnerliklerinde Volkswagen Arena'da yapılacak.

Açılış şovları ve sürpriz maçların gerçekleşeceği etkinliğin biletlerine biletix.com üzerinden ulaşılabiliyor.

Dünyanın en büyük üniversiteler arası Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch Türkiye heyecanı da devam ediyor. Öğrencilerin en iyi üniversiteli Valorant takımı olmak için mücadele ettiği organizasyonun Türkiye elemeleri 27 Ekim'e kadar devam edecek.

Bu yıl 48 farklı bölge elemesinin yapılacağı Red Bull Campus Clutch'ta Türkiye elemelerinin finali ise binlerce oyun severin katılımıyla İstanbul'da yapılacak. Red Bull Campus Clutch Türkiye elemelerinin başvuruları redbullcampusclutch.com adresi üzerinden yapılabiliyor.