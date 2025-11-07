Haberler

Red Bull BC One Cypher 2025 Dünya Finali Tokyo'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Break dans yarışması Red Bull BC One Cypher'ın 2025 Dünya Finali, 9 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak. Türkiye'yi temsil eden B-Boy Jester ve B-Girl Jazzy, dünya sahnesinde hünerlerini sergileyecek.

Break dans yarışması Red Bull BC One Cypher'ın 2025 Dünya Finali, 9 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl dünyanın dört bir yanından seçilen 16 "B-Boy" ve 16 "B-Girl"ün sahne aldığı Red Bull BC One Cypher Dünya Finali, bu yıl Japonya'da düzenleniyor.

Break dansçıların hünerlerini sergileyeceği buluşmada, Red Bull BC One Cypher Türkiye şampiyonları B-Boy Jester ve B-Girl Jazzy dünya sahnesinde yerlerini alacak.

Oğuzhan "Jester" Karademir, 2010'da başladığı breaking yolculuğunda 8 yıl üst üste Red Bull BC One Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Geçen yıl Red Bull BC One Türkiye Finali'nde jüri koltuğunda yer alan Jester, bu yıl yeniden zirveye çıkarak Türkiye'yi Tokyo'da temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye'nin başarılı B-Girl'lerinden Jasmijn "Jazzy" Nölting ise bu yıl da Red Bull BC One Türkiye şampiyonu olarak adını dünya sahnesine yazdırdı. Güçlü enerjisi ve teknik hakimiyetiyle dikkati çeken Jazzy, üst üste ikinci kez Türkiye'yi dünya finalinde temsil edecek.

Red Bull BC One Türkiye şampiyonları Jester ve Jazzy'nin Türkiye'yi temsil edeceği final, Red Bull TV'de canlı olarak izlenebilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti

Merkez Bankası enflasyon tahmini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu

2 gün önce ormana giden yaşlı çift korkunç halde bulundu
Galatasaray'ın eski yıldızı 31 yaşında futbolu bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı 31 yaşında futbolu bıraktı
Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi

Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu

2 gün önce ormana giden yaşlı çift korkunç halde bulundu
Bengü'nün yeni hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy detayı dikkat çekti

Bengü'nün hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy itirafı dikkat çekti
Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Pişmanlık yaşayan Efecan Dianzenza eski eşine şarkı yaptı

Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Eski eşine şarkı yazdı
Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti

Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti
20 gündür hastanedeydi! Sibil Çetinkaya sevindiren haberi duyurdu

20 gündür hastane odasındaydı! Kritik süreçle ilgili yeni bilgi
Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı

Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı
Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı

Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Trump'ın basın toplantısında korku dolu anlar! İlk müdahaleyi Mehmet Öz yaptı

Basın toplantısında korku dolu anlar! Trump'ın tepkisi gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.