Red Bull BC One Cypher 2025 Dünya Finali Tokyo'da

Break dans yarışması Red Bull BC One Cypher'ın 2025 Dünya Finali, 9 Kasım'da Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl dünyanın dört bir yanından seçilen 16 "B-Boy" ve 16 "B-Girl"ün sahne aldığı Red Bull BC One Cypher Dünya Finali, bu yıl Japonya'da düzenleniyor.

Break dansçıların hünerlerini sergileyeceği buluşmada, Red Bull BC One Cypher Türkiye şampiyonları B-Boy Jester ve B-Girl Jazzy dünya sahnesinde yerlerini alacak.

Oğuzhan "Jester" Karademir, 2010'da başladığı breaking yolculuğunda 8 yıl üst üste Red Bull BC One Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Geçen yıl Red Bull BC One Türkiye Finali'nde jüri koltuğunda yer alan Jester, bu yıl yeniden zirveye çıkarak Türkiye'yi Tokyo'da temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye'nin başarılı B-Girl'lerinden Jasmijn "Jazzy" Nölting ise bu yıl da Red Bull BC One Türkiye şampiyonu olarak adını dünya sahnesine yazdırdı. Güçlü enerjisi ve teknik hakimiyetiyle dikkati çeken Jazzy, üst üste ikinci kez Türkiye'yi dünya finalinde temsil edecek.

Red Bull BC One Türkiye şampiyonları Jester ve Jazzy'nin Türkiye'yi temsil edeceği final, Red Bull TV'de canlı olarak izlenebilecek.