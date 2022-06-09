realme 8, gerçek oyun performansı için Türkiye'de - Haberler

realme 8, 4.999 fiyat etiketi ve MediaTek Helio G95 Oyun İşlemcisi ile genç kullanıcılara aradıkları deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, realme, şık tasarımlar, üstün özellikler ve uygun fiyatları bir araya getiren akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekliyor. realme 8, parlak arka kapak logo tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Siber gümüş ve siber siyah renk seçenekleriyle gelen realme 8, 6 GB RAM 128 GB depolama alanı, oyunlarda yüksek performans vermek için tasarlanmış işlemcisi ve benzersiz modlar ile hayal gücünü fotoğraflarına taşıyacak kameraya sahip.

realme'nin kullanıcıları harekete geçirmeyi amaçlayan sloganı "Cesaret Et", arka kapakta yer alan parlak bant üzerinde konumlanarak gençleri yeni deneyimleri keşfetmeye davet ediyor.

Işığın farklı açılarda kırılmasıyla her yönden farklı bir renk gösterisi ile kendini her ortamda belli eden realme 8, kullanıcıları yalnızca performansıyla değil görünümüyle de etkilemeye hazırlanıyor. 177 gram ağırlığı ve 8mm'den az kalınlığı ile realme 8, hem şık hem de kullanımı kolay tasarımı ile dikkati çekiyor.

64MP dörtlü ana kamera sistemi ve 16MP ekran için ön kamerası sayesinde realme 8 canlı ve net görüntülerin çekimine imkan sağlıyor. Cihaz, 119° ultra geniş açılı lens ile manzara fotoğrafları çekerken makro lens ile ise 4 cm mesafeden mikro dünyanın ilgi çekici detaylarını keşfetmek mümkün.

Siyah beyaz portre lensi ise yeni renk filtresi sistemi ile retro bir dokunuşa sahip portrelerin çekimine yardımcı oluyor. tilt-shift modu, yeni yıldızlı hava modu ve trend portre modları ise realme 8'inle çok beğenilecek fotoğraf çekimi fırsatı sunuyor.

realme 8, oyun oynarken hızlı tepkiler verme imkanı sağlıyor

Verilen bilgiye göre, realme 8, gücünü oyuncular için özel olarak tasarlanmış MediaTek Helio G95 işlemciden ve 6 GB büyüklüğündeki RAM'den alıyor.

12nm işleme ile üretilmiş bu işlemci, iki adet 2.05Ghz Cortex-A76 ve altı adet 2Ghz Cortex-A55 çekirdek ile donatılan cihaz bu sayede hem verimli hem güçlü bir performans sergiliyor.

Grafik bağdaştırıcısı olarak da 900MHz Mali-G76 GPU kullanan realme 8, oyun severlere akıllı telefonlarında sorunsuz ve akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

30W Dart Hızlı Şarj destekli 5000 mAh büyüklüğündeki pil kesintisiz 10 saat oyun oynamana, 98 saat çevrimiçi müzik dinleme ve 23 saat boyunca internetten video izleme imkanı sağlıyor.

realme 8'de 6,4 Super AMOLED ekran ile yüzde 90.8 ekran-gövde oranıyla sınırsız bir deneyim sunarak, 180Hz dokunma örnekleme hızı sayesinde özellikle oyun oynarken hızlı tepkiler verme imkanı sağlıyor. 2400x1080 FHD+ çözünürlüğe ve 1000 nits maksimum parlaklığa sahip ekran, en güneşli havalarda dahi net ve canlı bir görüntü sunuyor.