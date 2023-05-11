RE/MAX Türkiye, En İyi İşverenler ödülünü kazandı

Great Place to Work Enstitüsü, Türkiye'nin En İyi İşverenleri'ni açıkladı. RE/MAX Türkiye, hem 'Harika İşyeri Sertifikası' hem de 'En İyi İşverenler' ödüllerini aldı.

Great Place to Work Enstitüsü, Türkiye'nin En İyi İşverenleri'ni açıkladı. RE/MAX Türkiye, hem 'Harika İşyeri Sertifikası' hem de 'En İyi İşverenler' ödüllerini aldı.

1992'den bu yana gerçekleştirdiği 100 milyondan fazla çalışanın geri bildirim anketinden elde ettiği bilgilerle bir işyerini 'harika' hale getiren kavramın 'güven' olduğunu belirleyen Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen analizlere dahil olarak 'Harika İşyeri Sertifikası'nı almaya hak kazanan yerel ve uluslararası organizasyonların katıldığı Great Place to Work Türkiye'nin En İyi İşverenleri ödülleri sahiplerini buldu.

"MUTLULUĞUN VE MEMNUNİYETİN EN GÜZEL GÖSTERGESİ"

Ödülü, 'Çalışanlarımızın mutluluğunun ve memnuniyetinin en güzel göstergesi 'olarak nitelendiren RE/MAX Türkiye İK Direktörü Funda Karakaş, "RE/MAX Türkiye'nin bu çifte başarısı, şirketin çalışanlarına ne kadar değer verdiğinin ve onlara sunulan imkanların ne kadar mükemmel olduğunun bir kanıtıdır. Şirketimizin, çalışan odaklı kültürünün, çeşitliliğin ve dahil edilmenin bir sonucudur. İşyerimizdeki güven, saygı ve adanmışlık, şirketin başarısının temelini oluşturur. Bu başarılar, şirketin çalışanlarına duyduğu derin saygıyı ve bağlılığı yansıtıyor. İş yerimizdeki her bir kişi, bu başarıların gerçekleşmesinde kritik bir rol oynamıştır. Hepimiz bundan büyük gurur duyuyoruz" dedi.