RCEP anlaşması Filipinler için yürürlüğe girdi

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması Filipinler için Cuma günü yürürlüğe girdi. Böylelikle anlaşma 15 üyenin tamamı için yürürlüğe girmiş oldu.

Anlaşmanın üye ülkeler arasındaki ekonomik entegrasyonu artırması bekleniyor.

SES 1 (İspanyolca): SEBASTIAN SCHULZ, Arjantin La Plata Ulusal Üniversitesi'nde araştırma görevlisi

"RCEP, üyelerin ekonomilerinin büyüklüğü açısından bugün dünyanın en büyük ekonomik işbirliği anlaşması olma özelliğini taşıyor. Anlaşma, üye ülkeler arasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendirmenin yanı sıra uzun süredir görülmeyen değişikliklerin yaşandığı kararsız bir uluslararası ortamda büyük olasılıkla bölgesel büyümenin sürdürülebilirliğini garanti edecek."

SES 2 (İngilizce): BADIEA SHAUKAT, Pakistan Sürdürülebilir Kalkınma Politikası Enstitüsü'nde ekonomi danışmanı

"RCEP ülkelerinin entegrasyonu sadece Avrupa ekonomisi için değil, aynı zamanda konuyla ilgilenen diğer ülkeler için de bir cazibe unsuru olacak. Zira bu işbirliği uluslararası düzeyde birçok ülke tarafından övgüyle karşılandı. Bu da çeşitli devletleri bu tarz bir birliğin parçası olmaya heveslendiriyor. RCEP anlaşması, Çin ekonomisine ve küresel ekonomiye kesinlikle fayda sağlayacak."

RCEP anlaşması, Kasım 2020 tarihinde imzalanmıştı. Anlaşma, Çin ve dokuz ayrı ülke için 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girdi. Diğer imzacı ülkeler ise anlaşmayı daha sonraki aylarda onaylayarak uygulamaya koydu.

10 ASEAN ülkesi, Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'da piyasa erişimini kolaylaştıran dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasını imzalayan son ülke Filipinler oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)