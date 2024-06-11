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Raz Gıda ve Konfrut AG Tarım AŞ Ortaklık Anlaşması Gerçekleştirdi

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Raz Gıda ve Tarım Ürünleri AŞ, Döhler Grubu'nun tarımsal tedarik zincir şirketi Konfrut AG Tarım AŞ ile ortaklık anlaşması gerçekleştirdi. Anlaşma, Şanlıurfa ve GAP Bölgesi'nin tarım ve endüstriyel potansiyelini dünya çapında tanıtmak ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yapıldı.

Raz Gıda ve Tarım Ürünleri AŞ, gıda hammaddeleri firması Döhler Grubu'nun tarımsal tedarik zincir şirketi Konfrut AG Tarım AŞ ile ortaklık anlaşması gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapılan anlaşmayla, Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesi'nin tarım sektöründe faaliyet gösteren Raz Gıda hisselerinin yüzde 50'sinde yeni pay sahibi Konfrut oldu.

Anlaşma sayesinde Şanlıurfa ve GAP Bölgesi'nin tarım ve endüstriyel potansiyelini dünya çapında tanıtmak, bölgedeki çiftçiler için yeni fırsatlar oluşturmak, tarımsal üretim ve verimliliği arttırmak ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlamak adına fırsatlar oluşturulacak.

Raz Gıda'nın GAP bölgesindeki çiftçi ağıyla güçlü altyapısı ve Konfrut'un tarım vizyonuyla uzun soluklu hedeflerini bir araya getiren stratejik ortaklık, "Konfrut GAP" adını alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Raz Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağan, Konfrut ile gerçekleştirdikleri birleşmenin, GAP Bölgesi, Şanlıurfa ve Türkiye tarımı için büyük bir adım olduğunu belirterek, "Bu ortaklık sayesinde, bölgenin tarımsal potansiyelini dünya çapında tanıtma ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlama imkanı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Konfrut Üst Yöneticisi (CEO) Burak Öztürk de GAP Bölgesi'nin tarımsal ürünlerdeki potansiyelini göz önünde bulundurarak, bölgede önemli bir oyuncu olan Raz Gıda ile ortaklık ve iş hacmini büyütecek şekilde yatırımlar yapma kararı aldıklarını kaydetti.

Öztürk, "Bu birliktelik ile GAP Bölgesi'nin tarımsal potansiyelini değerlendirmek ve bölgedeki üreticileri de kapsayacak şekilde kuvvetli bir değer zinciri yaratmak istiyoruz. Konfrut, Türkiye'nin en büyük taze meyve ve sebze ihracatçısı olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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