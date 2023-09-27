Ray Sigorta, Smart-i Awards'ta ödül aldı

Ray Sigorta, Ray360 çatısı altında Mondial Assistance iş birliğiyle hayata geçirdiği ikame araç hizmetine yeni yaklaşımı ile Smart-i Awards'ta "Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi" kategorisinde ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ray Sigorta, Ray360 çatısı altında hayata geçirdiği projesiyle, oto sigortalarında müşterilerin en sık kullandığı ikame araç hizmeti konusuna farklı bir yaklaşım getirerek Smart-i Awards'tan ödülle döndü.

Türkiye'de bir ilk olan ve Mondial Assistance iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje sigortalılara ikame araç teslimatı ve iadesi sırasında anlık gönderilen anket aracılığıyla, yaşanan deneyiminin, tüm aşamalarıyla değerlendirilmesini sağlıyor. Gerçek zamanlı akan geribildirim raporları sayesinde, sigortalılarla hemen iletişime geçerek henüz deneyim süreci tamamlanmadan müşteri memnuniyeti sağlanıyor.

"Müşteri deneyimini mükemmelleştirmek için projeler üretiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, yeni projeyle, alınan hizmet sonrası ölçümleme yerine hizmet esnasında müşteri memnuniyetini ölçerek fark yarattıklarını vurguladı.

Problemlere gerçek zamanlı çözüm sunarak sektörde bir ilke imza attıklarını aktaran Erdoğan, "Ray Sigorta olarak müşterilerimize en iyi deneyimi sunmayı oldukça önemsiyoruz. Yakın zamanda müşteri deneyimini iyileştirmeye ve mükemmelleştirmeye yönelik çalışmalarımızı Ray360 çatısı altında topladık. Ray360, müşteri deneyimi dizaynı, gizli müşteri analizi, memnuniyet ölçümü ve şikayet yönetimi gibi rasyonel çözümleri kullanarak müşteri deneyimini en üst seviyeye taşıyor. Müşterimizin hayatını kolaylaştırmayı odağımıza alarak yaptığımız çalışmalar sonucu, yaşanabilecek olası bir memnuniyetsizliğe anlık çözüm sunmanın etkili bir yöntem olduğuna inanıyoruz.

İş ortağımız Mondial Assistance ile ikame araç deneyimini üst seviyeye taşımak için bir proje hayata geçirdik. Sektörde ilk olan projemizde; kısa anketimiz aracılığıyla, müşterilerimiz ikame araç teslimi sırasında; teslimatı yapan personelden araç donanımına kadar farklı konu başlıklarında yaşadıkları deneyimi değerlendirebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Memnuniyetsizlik durumunda konuya anında müdahale edip yaşanılan tecrübede iyileştirme yapabildiklerinin altını çizen Erdoğan, "Bu yıl 'İnovatif Dönüşüm' temasıyla düzenlenen Smart-i Awards'ta finale kalan projemiz 'Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi' kategorisinde ödül kazandı. Bu projenin sektörümüze yön vereceğinden kuşkumuz yok. Müşteri deneyimi konusunda aldığımız geri dönüşler ve ödüllerimiz doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Ray Sigorta olarak kusursuz müşteri deneyimini yaşatmak adına projeler üretmeye ve bu alana yatırım yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, proje kapsamında sigortalılarımız tarafından yanıtlanan gerçek zamanlı anket sonuçları için hızlıca aksiyon aldıklarını belirterek, "İkame araç taleplerinin yüzde 80'ini ilk 24 saat içinde karşılıyoruz. Anlık geri bildirimler sayesinde de iş ortaklarımız vasıtasıyla verilen hizmetin, kalite kriterlerimize uygunluğunu hızlı bir şekilde denetleme fırsatımız oluyor. Hizmetlerimizin müşteri değerlendirmeleri ve memnuniyet skorumuza olumlu etkilerini görmek bizim de motivasyonumuzu artırıyor." dedi.