Ray Sigorta, 65. yılını kutladı

Türkiye'nin en köklü ve "yenilikçi" sigorta şirketlerinden Ray Sigorta, 65. yılını tüm çalışanlarının katılımıyla Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen etkinlikle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1958 yılından bu yana sigortalıları ve iş ortakları için değer yaratan Ray Sigorta'nın 65 yıllık öyküsü başarılarla dolu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, 65 yıldır faaliyet gösteren bir sigorta şirketi olarak bu toprakları tanıdıklarını ve deneyimlerine güvendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şirket olarak kendimizden beklentimiz çok yüksek, bu sebeple çıtamızı her seferinde daha yukarıya koyuyor ve her yıla yeni bir enerji ve motivasyonla başlıyoruz. Bir neslin hayatına değer kattık, şimdi sonraki neslin de yanında olmak için tüm enerjimizle hazırız, buradayız. 65 yıllık serüvenimiz var. Bu hikayenin son 8 yılına liderlik etmiş olmaktan dolayı gururluyum. Bu süreçte üretimimiz 445 milyondan 6,1 milyara, pazar payımız ise 1,6'dan 3,01'e çıktı. Sektör sıralamasında 19'uncu sıradan 9'uncu sıraya yükseldik. Zarar eden bir şirketten, 6 aylık bilançosunda 400 milyon üzeri vergi öncesi kar elde eden bir şirkete dönüştük.

98 milyonluk öz kaynak 1,4 milyar üstü seviyeye, aktif büyüklük 427 milyondan 7,6 milyara ulaştı. ' Türkiye'nin En İyi İşverenleri' arasında yer aldık. Müşteri memnuniyeti konusunda fark yaratarak ödülleri topladık. Türkiye'nin en büyük markalarından birisi olduk. Güçlü finansal yapımız, geleneksel iş yapış şekillerini dijitale dönüştüren teknik altyapımız, her biri konusunda uzman başarılarımızda rolü büyük 300'ün üzerinde çalışanımızla değer yaratmaya ve müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz."

"Sonraki 65 yıla hazırız"

Erdoğan, Ray Sigorta çalışanlarıyla, şirketin yeni organizasyonel yapısı ve 70. yıl hedeflerini de paylaştı.

"Sektörün en kıdemli yöneticilerinden biri olarak söylemek isterim ki bugün en rahat ve en huzurlu olduğum toplantılardan birini gerçekleştiriyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, bundan yıllar önce koydukları hedeflerin ilerisinde olmaktan gurur duyduklarını aktardı.

Erdoğan, "Bizler sigortacıyız, milyonlarca kişinin sağlığı, evi, aracı ve yaşam kalitesi bizlere emanet. Rehavete kapılma lüksümüz yok, başardıklarımıza aşık olmadan, daha iyisi için öğrenmeye, gelişmeye devam ediyoruz. Yeni organizasyonumuz, genç ve dinamik ekibimizle daha iyi bir dönem için hazırız. Bu yolda bizimle yürüyen iş ortaklarımız ve sigortalılarımıza da 'İyi ki varsınız, iyi ki 'RAY'sınız' diyoruz. Sonraki 65 yıla hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, 65. yıl kutlamasında Türk Rock müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent sahne aldı. Ray Sigorta çalışanları, şirketin 65. yıl özel çekilişiyle 65 özel hediyeye kavuştu ve temsili 65. yıl pastası kesildi.