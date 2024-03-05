Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu

Ramazan Ayı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan ve herkes tarafından sevilerek tükettiği ramazan pidesinin bu seneki fiyatları belli oldu.

Ramazan ayında mis gibi kokusu ve harika lezzeti ile sıcak sıcak tüm sofraları süsleyen pideler fiyatları ile de gündemdeki yerini koruyor. Çorum'da 270 gram susamlı ve yumurtalı pidenin fiyatı 15 lira, 270 gram boş pidenin fiyatı ise 12 liraya yükseltildi. - ÇORUM