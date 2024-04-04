Üye Girişi
Haberler

Ramazan Pideleri Yapan Usta: Yeni Nesil Çalışmak İstemiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pideleri yapan 28 yıllık usta Feridun Yaşayan, "Şu anda bu mesleğe hiç heves eden yok. Yeni nesil çalışmak istemiyor. Fırın ustasının günlük maaşı bin lira civarında. Aylık 30 bin lira yapıyor" dedi.

Bolu'nun tarihi ilçesi Mudurnu'da evli ve 3 çocuk babası olan Feridun Yaşayan, 28 yıldır fırın ustası olarak çalışıyor. Feridun Yaşayan, fırıncılık mesleğine gençlerin heves etmemesinden kaynaklı olarak mesleğin unutulmaya yüz tutacağını anlattı. Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pideleri ilçeye sıcak sıcak servis ettiklerini ifade eden Yaşayan, 20 liradan pideleri satışa sunduklarını belirtti. Bir fırıncının günlük maaşının bin lira civarında olduğunu belirten usta Yaşayan, kendi çocuğunun bile bu işi yapmaktan kaçtığını dile getirdi.

Gençlerin mesleğe heves etmediğini belirten Feridun Yaşayan, "28 yıldır bu işi yapıyorum. Abimden öğrendim bu mesleği. Fırıncılığın püf noktaları yok. İçinden gelerek yapacaksın bu işi. Şu anda bu mesleğe hiç heves eden yok. Yeni nesil çalışmak istemiyor. Benim kendi çocuğum bile yanımda 5-6 yıl çalıştı. Ondan sonra bıraktı. Çalışanlar için bu meslek bir aileyi rahat bir şekilde geçindirir. Fırın ustasının günlük maaşı bin lira civarında. Aylık 30 bin lira yapıyor. Bizim işimiz gece. Sabaha karşı geliyoruz. Fırında çalışıyoruz" dedi.

İlçe halkına Ramazan ayında sıcak pide servisi yaptıklarını belirten Yaşayan, "Ramazan ayında pidelerin sayısı değişiyor. Sıcak sıcak servis etmeye çalışıyoruz. Ramazan pidesinin fiyatı da 20 lira. İsteyene her çeşit yapıyoruz. Ramazan ayında köy ekmeği falan da yapıyoruz. Benim kullandığım fırın 150 adete kadar tek seferde ramazan pidesi alıyor" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mudurnu Bolu Gastronomi Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesinde nasıl namaz kılınır, kaç rekat? Arefe günü kargolar açık mı 2024? 9 Nisan Arefe günü, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo kargolar dağıtım yapıyor mu? 8 NİSAN AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI: 8 Nisan bankalar pazartesi açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı kaça kadar çalışıyor? 8 Nisan Pazartesi Resmi Tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? 8 Nisan bankalar, kargolar, eczaneler açık mı? Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramında otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi? Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1.,2.,3. günleri hangi günler? Okullar ve iş yerleri bayramda kaç gün tatil? Emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi? 2024 Nisan ayı emekli maaşı ne zaman yatar, ayın kaçında? Emekli ödeme günleri! Green Card 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2024 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI İZLE! Bugün kandil mi? Bu gece Kadir Gecesi mi? 2024 Kadir Gecesi ne zaman? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 19 Mayıs Cuma günü okul var mı? Esra Erol Dadı Meryem kimdir? Dadı Meryem olayı nedir? Esra Erol son bölüm izle! Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 4 Nisan canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Yağmur Sarnıç'tan Survivor Yunus Emre'nin eşine olay suçlamalar! Yağmur Sarnıç hangi iddialarda bulundu? Beria Özden iddialara cevap verecek mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title