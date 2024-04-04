Ramazan Pideleri Yapan Usta: Yeni Nesil Çalışmak İstemiyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pideleri yapan 28 yıllık usta Feridun Yaşayan, "Şu anda bu mesleğe hiç heves eden yok. Yeni nesil çalışmak istemiyor. Fırın ustasının günlük maaşı bin lira civarında. Aylık 30 bin lira yapıyor" dedi.

Bolu'nun tarihi ilçesi Mudurnu'da evli ve 3 çocuk babası olan Feridun Yaşayan, 28 yıldır fırın ustası olarak çalışıyor. Feridun Yaşayan, fırıncılık mesleğine gençlerin heves etmemesinden kaynaklı olarak mesleğin unutulmaya yüz tutacağını anlattı. Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pideleri ilçeye sıcak sıcak servis ettiklerini ifade eden Yaşayan, 20 liradan pideleri satışa sunduklarını belirtti. Bir fırıncının günlük maaşının bin lira civarında olduğunu belirten usta Yaşayan, kendi çocuğunun bile bu işi yapmaktan kaçtığını dile getirdi.

Gençlerin mesleğe heves etmediğini belirten Feridun Yaşayan, "28 yıldır bu işi yapıyorum. Abimden öğrendim bu mesleği. Fırıncılığın püf noktaları yok. İçinden gelerek yapacaksın bu işi. Şu anda bu mesleğe hiç heves eden yok. Yeni nesil çalışmak istemiyor. Benim kendi çocuğum bile yanımda 5-6 yıl çalıştı. Ondan sonra bıraktı. Çalışanlar için bu meslek bir aileyi rahat bir şekilde geçindirir. Fırın ustasının günlük maaşı bin lira civarında. Aylık 30 bin lira yapıyor. Bizim işimiz gece. Sabaha karşı geliyoruz. Fırında çalışıyoruz" dedi.

İlçe halkına Ramazan ayında sıcak pide servisi yaptıklarını belirten Yaşayan, "Ramazan ayında pidelerin sayısı değişiyor. Sıcak sıcak servis etmeye çalışıyoruz. Ramazan pidesinin fiyatı da 20 lira. İsteyene her çeşit yapıyoruz. Ramazan ayında köy ekmeği falan da yapıyoruz. Benim kullandığım fırın 150 adete kadar tek seferde ramazan pidesi alıyor" diye konuştu. - BOLU