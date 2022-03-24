Trendyol ve TİDER'den ihtiyaç sahiplerine temel gıda desteği

Trendyol, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) iş birliğinde 'Ramazan Paylaştıkça Güzel' hareketini başlattı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, hareket kapsamında satışa sunulan dijital destek kartlarının gelirleriyle Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine temel gıda ürünleri ulaştırılacak.

Geçen yıl Ramazan ayında binlerce ihtiyaç sahibine müşterilerinin de katkısıyla destek olan Trendyol, ramazan öncesi başlattığı Ramazan Paylaştıkça Güzel hareketiyle TİDER aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin ramazanda sofralarına ortak olacak. Harekete özel hazırlanan TİDER'in 50 TL değerindeki Ramazan Paylaştıkça Güzel Dijital Destek Kartları'nın gelirleriyle on binlerce ihtiyaç sahibinin kayıtlı olduğu gıda bankalarına temel gıda ürünleri gönderilecek.

Binlerce Ramazan Paylaştıkça Güzel Dijital Destek Kartı satın alarak ilk katkıyı sağlayan Trendyol, milyonlarca müşterisini de bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyor. Dijital destek kartlarının gelirleriyle satın alınan binlerce temel gıda ürünü TİDER aracılığıyla Türkiye'nin 7 bölgesinde 33 ilde yer alan gıda bankalarına ulaştırılacak. İhtiyaç sahipleri, temel gıda ürünlerini kayıtlı oldukları gıda bankalarından alabilecek.