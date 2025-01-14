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Ramazan Öncesi Gıda Fiyatlarına Denetim Başladı

Ramazan Öncesi Gıda Fiyatlarına Denetim Başladı
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Ticaret İl Müdürlükleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerini artırdı. Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, marketler ve toptancılarda ana gıda maddelerinin fiyatlarını kontrol etmeye başladı.

Ticaret İl Müdürlükleri, Ramazan ayına yönelik gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarına ilişkin denetimlerine bugünden başladı.

Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, toptancılar ve marketlerde bakliyat, et, yumurta, süt ürünleri gibi ana gıda maddelerinin bugünlerdeki fiyatlarını belirliyor. Ramazan ayına girerken ve ay içinde bu ürünlerin fiyatlarını tekrar kontrol edecek ekipler, fahiş artışlarla ilgili gerekli işlemleri uygulayacak.

Yetkililer, haksız fiyat artışlarına yönelik yıl boyunca rutin denetimlerinin olduğunu belirterek, özellikle ramazan ayına yönelik kontrollerini artırdıklarını söyledi.

Denetimlerde, fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgileri Ramazan ayına kadar kontrol edecek ekipler, özellikle haksız fiyat artışı başta olmak üzere usulsüzlüklere yönelik cezai işlem yapacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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