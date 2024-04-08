Ramazan Bayramına sayılı günler kala Diyarbakır'da tatlıcılarda yoğunluk başladı

Ramazan Bayramına sayılı günler kala Diyarbakır'daki tatlıcılarda yoğunluk başladı. Tatlı üretiminin yapıldığı imalathanelerde siparişlerin yetişmesi için vardiyalar 25 gündür 3'e çıkarılarak hizmet sağlanıyor.

Bayramlarda ikramlıkların vazgeçilmezi olan tatlı geleneği, günümüzde hala sürdürülüyor. Özellikle Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da tatlı üretimi yapılan imalathanelerde yoğun mesai harcanıyor. Tatlı çeşitleri tezgahlarda yerini alırken, şehir içi ve şehir dışına da tatlı siparişini yetiştirmeye çalışan imalatçılar, bayram nedeniyle 25 gündür 3 vardiya şeklinde çalışıyor.

Diyarbakır'da 39 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, bayram yoğunluğu içerisinde ülkenin dört bir yanına tatlı gönderimi sağladıklarını belirtti. Elaldı, "Ramazan Bayramı için hazırlıklarımız son hız devam ediyor. Türkiye'nin dört bir noktasına göndereceğimiz ürünler şimdiden hazır. Özellikle bu ürünler; Hacıbaba'nın tescilli soğuk baklavası ve Diyarbakır'ımızın tescilli burma kadayıfı başta olmak üzere tatlı çeşitlerimizin şehir dışına gönderimini sağlıyoruz. Diyarbakır bölgesi gastronomi bölgesi olduğu için bayram denildiği zaman tatlı akla gelir. Bu yüzden hazırlıklarımızı yaptık ve müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

Tatlısıyla dillere destan olan Gaziantep'ten bile siparişin olduğunu ifade eden Elaldı, "25 günden fazladır vardiyalı sistemle çalışıyoruz. Yoksa siparişler yetişemez. Türkiye'nin dört bir yanına tatlı siparişimiz var. Baklavanın şehri dedikleri Gaziantep'e bile tatlı gönderiyoruz. Biz Hacıbaba Pastaneleri olarak fahiş fiyata karşıyız. Bugün Türkiye'nin birçok noktasında baklavanın kilosu bin liraya satılırken biz Hacıbaba Pastaneleri olarak en iyisini en ucuza mantığıyla satışımızı yapıyoruz. Usta gözüyle gördüğüm baklavayı 900 liraya satıyorlar. Biz burada ondan da iyisini cevizli baklavayı 290 lira, fıstıklı baklavayı 400 liraya satıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR