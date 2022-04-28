Ramazan Bayramı öncesi termal tesislere yoğun ilgi

TERMAL, YALOVA (İHA) - Yalova'nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesindeki turizm tesislerinde Ramazan Bayramı öncesi rezervasyonlarda yoğunluk yaşanıyor.

Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin şifa merkezi olan Termal ilçesindeki tesisler Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor. Rezervasyonlarda yüzde 80'leri bulan tesislerde doluluk oranının bayramda yüzde 100'lere ulaşması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı'na ait Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, bölgenin İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi illere yakınlığı nedeniyle tercih edildiğini söyledi. Ramazan Bayramı öncesinde hazırlıklar yaptıklarını ve misafirlerini beklediklerini söyleyen Gürbüzoğlu, "Şu anda otel doluluğumuz yüzde 80'e ulaştı. Günübirlik ziyaretçilerimiz de gelecek. Onun için de hazırlığımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda pandemi vardı. Pandemi döneminde Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip olduğumuz için açıktık, devam ettik. Sokağa çıkma yasağından dolayı gelemeyen misafirlerimiz vardı. Şu anda rahatlıkla gelebiliyorlar pandemi sonuçlandığı için. Özellikle günübirlik yoğunluk daha fazla" diye konuştu.

Geçen yıl 40 bin civarında misafiri otellerinde ağırladıklarını söyleyen Gürbüzoğlu, bu yıl bu sayının iki katına çıkmasını beklediklerini ifade etti. Bu yıl da 350-400 bin civarında da günübirlik ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini anlatan Gürbüzoğlu, tesisin kaplıca sularının yanı sıra doğasının da turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Tatilciler için özel etkinlikler

Bölgedeki en yüksek yatak kapasitesine sahip olan Terma City'nin Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu ise, rezervasyonlarda yoğunluk yaşandığını anlattı. Konuklar için Ramazan Bayramı'na özel programlar hazırladıklarını söyleyen Çiloğlu, "Bayramın 1, 2 3'üncü gününde de canlı konserlerimiz olacak. Çocuklar için de boş durmadan animasyon ekibi çok güzel şovlar da hazırladılar. Termal suyun da faydasıyla misafirlerimize unutulmaz anlar yaşatmak çabamız olacak" dedi.

Termal bayramda Arap turistlerin de tercihi

Çiloğlu, havaların sıcak olmasının da bölgede hareketliliği artıracağını kaydetti. Özellikle bölgede bulunan büyük şehirlerdeki insanların Yalova'yı tercih edeceğini söyleyen Çiloğlu, "Dolayısıyla geçen yıla göre, daha iyi bir doluluk yakalayacağımızı tahmin ediyorum. Ramazan Bayramı'nda yabancı turistlerden de talep var. Özellikle Arap turistler. Grup taleplerimiz var. Onları da değerlendirdik. Bayramın 3'üncü gününe özel onlar içinde aktivitelerimiz olacak. Onlarında keyifli bir ramazan bayramı geçireceklerini ümit ediyorum" ifadesini kullandı. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi