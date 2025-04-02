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Ramazan Bayramı İkramiyesi Farkları Hesaplara Yatıyor

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Emekli ve hak sahiplerine Ramazan Bayramı ikramiyesinin 1000 liralık fark ödemeleri yarından itibaren ödenecek. SGK, ödeme tarihlerinin ayrıntılarını açıkladı.

Emekli ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi farkları yarından itibaren hesaplara yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından emekli ve hak sahiplerine verilen Ramazan Bayramı ikramiyesinin 1000 liralık fark ödemesinin yapılacağı tarihler paylaşıldı. Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan'da, 22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan'da ikramiye farkları ödenecek. Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 4 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlara ise 5 Nisan'da ikramiye farkları yatırılacak. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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