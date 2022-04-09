Ramazan Bayramı için iç pazar yoğunluğu bekleniyor

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da Ramazan Bayramı ile başlayacak turizm sezonunu değerlendiren Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, iç pazarın oldukça hareketli olacağını söyledi. Rusya-Ukrayna savaşının Alanya turizmini olumsuz etkilediğini söyleyen Sili, Avrupa ve İskandinav ülkelerinden önceki senelere oranla daha yoğun talep olacağını öngördüklerini söyledi.

Turizm cenneti Alanya'da Ramazan Bayramı ile başlayacak olan sezon hazırlıkları devam ediyor. Pandeminin ardından turizmde eski günleri andıran yoğunluk beklenirken, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, sezondan beklentileri sıraladı. Bayram döneminde iç pazarın yoğun olacağını belirten Başkan Sili, "Bu yıl gelen rezervasyonlardan da bu sonucu çıkarmak mümkün. Bu yıl da hareketli olacak. Burada tatilin uzaması ya da uzamaması ile alakalı beklentiler var. Tatil süresinin uzaması süreci hareketlendirecek ve hızlandıracak diye düşünüyorum. İç pazar bizim ana pazarımız. Dolayısıyla bayram döneminde başlayacak olan bu süreç ümit ediyorum ki sezon boyunca devam edecek" dedi.

"Pandemi sürecine oranla yüksek seviyede misafir gelecek"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Alanya turizmini olumsuz etkilediğini belirten Sili, "Rusya-Ukrayna arasında yaşanan bu savaş öncelikle insanlık adına hızlı bir şekilde son bulmasını istediğimiz bir durum. Diğer taraftan bölgemiz turizmi adına değerlendirdiğimizde son derece olumsuz bir durum. Çünkü Antalya, Alanya bölgesine gelen her iki tanesinden biri bu ülkelerden geliyor. İlk aşamada bunun yerine ikame etmemiz mümkün olmamakla beraber şu anda Avrupa, İngiltere, İskandinav pazarından geçmiş senelere oranla daha yoğun bir talep olacağını ön görüyoruz. Tabi ki Rusya ve Ukrayna'nın açığını kapatamayacaktır. Ancak pandemi ile başlayan sürece oranla daha yüksek seviyede misafir ağırlayacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi