Ramazan ayında pide geleneğinden vazgeçilmedi

Eskişehirli vatandaşlar bu Ramazan ayında da iftar sofralarından pide çeşitlerine daha çok yer verdi.

Ramazan ayında bir vaz geçilmez haline gelen pide geleneği bu yıl da devam etti. İftar sofralarından eksik edilmeyen pide çeşitleri, bu Ramazan ayında da talep gördü. Adetle ve topluca pide yaptıran vatandaşlar, pide ustalarının mesaisini arttırdı. Gün içerisinde işleri azalan esnaf, iftar saatlerine doğru gelen müşterilerle birlikte yoğunlaştı. Bu yıl sofralarda en çok karışık, kuşbaşı ve kaşarlı pide tercih edilirken, yumurtalı ve susamlı pide de rağbet gördü. Vatandaşların pideye alternatif olarak ise lahmacuna ilgi gösterildiği kaydedildi.

"Eski Ramazanlar yok ama vatandaşlar geleneği sürdürüyor"

Eskişehir'de pidecilik yapan Mustafa Çubuk, işlerin önceki yıllara göre kötü olduğunu ancak her şeye rağmen ramazan ayının bereketiyle geldiğini söyledi. Pide geleneğinin devam ettirilmesini olumlu karşıladıklarını ifade eden Çubuk, "Ramazan ayında pide geleneği devam ediyor. Bu sene işler önceki yıllar gibi değil ancak yine de şükür, Ramazan bereketi var. Eski Ramazanlar yok ama vatandaşlar geleneği sürdürüyor. İnsanlar iftar sofralarından pideyi eksik etmiyorlar ve siparişleri oluyor. Devamlı müşterilerimiz var, bizden her Ramazan pide alıyorlar. Geleneğin devam ettirilmesi bizim de hoşumuza gidiyor. Bu yıl da en çok yumurtalı ve susamlı pide sattık, onlar bizim vaz geçilmezimiz. Karışık, kuşbaşılı ve kaşarlı pidemiz de iftar sofralarından eksik edilmedi. Tahmini olarak günlük 150-200 kişiye pide veriyoruz, devamlı olarak yoğunuz. Pideye alternatif olarak başka bir şey arayan vatandaşların en büyük tercihi ise lahmacun" dedi. - ESKİŞEHİR