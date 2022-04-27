Ramazan ayında konut arayışları erteleniyor

Çevrim içi gayrimenkul platformu Emlakjet'in verilerine göre, ramazan ayında konut arayanların çoğunluğu için ev aramak zorlaşırken, kullanıcıların yarısına yakını konut satın alma ya da kiralama işlemini bayramdan sonraya bırakmak istiyor.

Ayda 70 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 17 milyon ziyaretçisi olan Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı 2022 yılı mart ayı emlak verilerini yayımladı.

Emlakjet verilerine göre, mart ayında kullanıcıların yüzde 65'i satılık konut aradı. Toplam konut aramaları içinde kiralık aramaların oranı artarak yüzde 35 oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa en çok konut aranan iller olarak belirlenirken, en çok satılık konut aranan ilçe İstanbul'da Beylikdüzü, Ankara'da Keçiören oldu. Bunu sırasıyla İstanbul'un Esenyurt, Gaziantep'in Şahinbey, Antalya'nın Mamak ilçeleri takip etti.

Türkiye'nin hem satılık hem de kiralık olarak en çok konut aranan ilçesi de mart ayında Beylikdüzü oldu.

Ramazan ayında konut araştırması gece saatlerinde yapılıyor

Emlakjet, gerçekleştirdiği özel araştırma dosyasında ise kullanıcılarına ramazan ayında ev arama alışkanlıklarını sordu. Araştırma sonuçlarına göre, Emlakjet kullanıcılarının üçte ikisi (yüzde 66) ramazanda ev aramanın zor ya da kısmen zor olduğunu belirtti. Kullanıcıların yarısına yakınının (yüzde 48) konut satın alma ya da kiralama işlemini bayramdan sonraya bırakmak istediği tespit edildi.

Araştırmaya göre, rramazan ayında en çok konut araması saat 22.00'de yapılıyor. Ramazan ayı dışındaki aylarda ise en çok konut araması yapılan saatler 21.00 oldu. Ramazan ayında konut aramalarının üçte biri (yüzde 34) gece yarısı ile 12.00 arasında yapılırken, ramazan ayı dışındaki dönemlerde bu saat aralığında yapılan aramaların oranı ise yüzde 28 olarak tespit edildi.

"Kullanıcıların yaklaşık yarısı işlem yapmak için bayram sonrasını bekliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, şunları aktardı:

"2022 yılının ilk çeyreğinde konut satışları geçen yıla göre yüzde 22 arttı. Mart ayında 100 bin bandının üzerinde konut satışı, artan fiyatlara rağmen bu yıl hareketli bir piyasa göreceğimizin sinyallerini veriyor. Bu ay hazırladığımız özel dosyamız ise ramazan ayındaki konut aramalarına odaklandı. Her yıl ramazan dönemine denk gelen aylarda, konut alma kiralama kararlarının ertelenmesi sebebiyle, konut aramalarında yüzde 20 oranında azalma görüyoruz. Konut arayanlara yönelik gerçekleştirdiğimiz ankete göre kullanıcıların yarısı ramazan ayında ev aramayı zor buluyor, kullanıcıların yaklaşık yarısı ise işlem yapmak için bayram sonrasını bekliyor. Bu yıl ramazan ayında konut arayanlara Emlakjet'teki fırsat ilanlarımızı özel bir vitrinde bir araya getirerek Ramazan Fırsatları'nı tanıttık. Endeksa iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz makine öğrenmesi sayesinde fırsat olarak etiketlenen ilanları konut arayanlar için özel fırsatlar olarak ön plana çıkardı ve üye ofislerimiz için de yeni bir tanıtım alanı sağladı."