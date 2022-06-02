Ramazan Ayında Et Piyasasını Düzenlemek İçin Besiciye Verilen Destek 31 Aralık Tarihine Kadar Uzatıldı - Haberler

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Ramazan Ayında Et Piyasasını Düzenlemek İçin Besiciye Verilen Destek 31 Aralık Tarihine Kadar Uzatıldı

ANKA - Ekonomi
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Ramazan Ayında Et Piyasasını Düzenlemek İçin Besiciye Verilen Destek 31 Aralık Tarihine Kadar Uzatıldı

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından et piyasasını düzenlemek için Ramazan ayında kesimi ve satımı yapılan/yaptırılan her bir baş sığır başına besiciye verilen 2 bin 500 TL'lik destek 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından et piyasasını düzenlemek için Ramazan ayında kesimi ve satımı yapılan/yaptırılan her bir baş sığır başına besiciye verilen 2 bin 500 TL'lik destek 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, Ramazan ayını kapsayan 2 Nisan-1 Mayıs dönemine yönelik destekleme uygulamasında değişikliğe gidildi.

Düzenlemedeki "2022 yılı Ramazan ayı için" ibaresi kaldırıldı. Bu düzenlemeyle 2 Nisan'dan itibaren geçerli düzenlemeyle destekleme uygulaması 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. ESK, yetiştiricilere sığır başına 2 bin 500 lira destek sağlıyor.

ANKA / Ekonomi

Et ve Süt Kurumu Aralık Ekonomi Haberler

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