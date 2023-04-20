Ramazan ayı ve bayram alışverişlerinde şekersiz beslenme trendi yükseldi

Hepsiburada, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için yapılan alışverişler doğrultusunda ortaya çıkan beslenme verilerini paylaştı.

Hepsiburada, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için yapılan alışverişler doğrultusunda ortaya çıkan beslenme verilerini paylaştı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca sahurda sıklıkla tüketilen fıstık ezmelerinde bu kez şekersiz ve hurmalı seçenekler ilgi gördü. Şekersiz fıstık ezmelerinde geçen yıla kıyasla yüzde 100'ün üzerinde artış görüldü.

Sindiriminin kolay olması ve besleyiciliği nedeniyle rağbet gören bitki bazlı sütlerde ise siparişler geçen seneye kıyasla 4 kat artmış durumda bulunuyor. Yulaf, soya, badem sütü seçeneklerinin yer aldığı kategori içinde en çok tercih edilen ise şekersiz badem sütü olarak öne çıkıyor.

Sağlıklı ve pratik tariflerle iftar ve sahurları çeşitlendiren "airfryer" siparişlerinde geçen ramazan ayına göre 10 kat artış görülüyor.

Şekersiz bitter çikolatalar bu ramazanda ve bayramda da şekerden uzak durmak isteyenler için çözüm oldu. Yüzde 100 kakao içeriğiyle sağlıklı birer alternatif olan şekersiz çikolatalara ilgi geçen seneye göre 40 kat arttı.

Tatlı ve hamur işleri için ise glutensiz un seçenekleri müşterilerin ilgisini çekiyor. Hindistan cevizi unu, nohut unu, karabuğday unu gibi seçenekler glutenden kaçınanların alışveriş sepetlerini dolduruyor.