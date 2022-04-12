Ramazan ayı Mardin turizmini etkiledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ramazan ayı Mardin turizmini etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Ramazan ayı Mardin turizmini etkiledi

MARDİN (İHA) – Yoğun turist ağırlayan Mardin'de Ramazan ayı nedeniyle bu sayıda azalma yaşandı.

MARDİN (İHA) - MARDİN (İHA) – Yoğun turist ağırlayan Mardin'de Ramazan ayı nedeniyle bu sayıda azalma yaşandı.

Tarihi, kültürü ve etnik yapısıyla turizmin gözbebeği olan ve geçmişte yılın belirli dönemlerinde yoğun turist alan Mardin'in, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gelen sayıda azalma yaşandığı belirtildi. Ramazan ayı nedeniyle gelen ziyaretçi sayısında oldukça düşüş yaşandığını belirten tarihi çarşı esnafı Şakir Yücesoy, 10 gün öncesine kadar çok fazla ziyaretçi olduğunu söyledi. Ramazan ayı nedeniyle turistin yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Yücesoy, bayram sonrasında yoğun turist beklediklerini belirtti. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan, turist, Mardin, Turizm, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title