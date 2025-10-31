Radisson Otel Grubu bu yıl 210'un üzerinde anlaşma ve açılışa imza attı

Radisson Otel Grubu, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) ve Asya-Pasifik (APAC) bölgelerinde büyümesini hızlandırarak 2025 yılında 210'un üzerinde yeni anlaşma ve açılış gerçekleştirdi.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Radisson Otel Grubu, bünyesinde faaliyet gösteren markaları ve gezginlerin ihtiyaçlarına göre şekillenen portföyüyle dünyanın önde gelen otel gruplarından biri olma yolundaki dönüşümünü sürdürüyor.

Radisson Blu, bu yıl EMEA bölgesinde Fransa, Almanya, Türkiye ve Karadağ'daki yeni anlaşmalar ve açılışlarla Avrupa'daki konumunu güçlendirdi. Manchester City Futbol Takımına ev sahipliği yapan Etihad Stadyumu'na "stadyum oteli" kavramına yenilikçi bir bakış kazandıran "The Medlock"i inşa eden Radisson Blu, yılın ilerleyen dönemlerinde ise Paris'te faaliyet gösterecek CDG Airport Terminal Hotel ile Avrupa'nın yoğun geçiş noktalarından birinde misafirlerini ağırlayacak.

Radisson Otel Grubu portföyü genelinde Fransa, öne çıkan büyüme pazarı konumunda bulunuyor. Bu ivmeye de "lüks yaşam tarzı" markası Radisson Collection öncülük ediyor. Bu yıl Cour des Loges Lyon'un açılışını gerçekleştiren Radisson Collection Hotel, tarihi yapısıyla öne çıkan Banke Opera Paris için de sözleşme imzaladı. Bu otel, 2026'da müşterileriyle buluşacak. Marka, tarihi ihtişamla çağdaş lüksü birleştirmeyi amaçlayan Basilica Budapest ile Macaristan'da ilk otelini açarken, Berlin'deki otelini ise yeniden hizmete aldı.

Radisson RED de Birleşik Krallık, Romanya, Hindistan, Suudi Arabistan ve Tayland'daki yeni otel imzalarıyla küresel ölçekte ivme kazandı. Marka, Radisson RED Oslo City Centre ile sürdürülebilir turizm alanında "Doğrulanmış Net Sıfır Otel" konseptinde grubun ikinci otel açılışını gerçekleştirdi. Londra'da, Liverpool Street istasyonuna birkaç dakika mesafedeki ilk otelini PPHE Hotel Group işbirliğiyle açmaya hazırlanan marka, Roma'ya ise "art'otel Rome Piazza Sallustio" ile tasarım odaklı yeni bir simge yapı kazandırdı.

Esnek iş modeliyle öne çıkan Radisson Individuals ise 2020'deki lansmanından bu yana istikrarlı bir şekilde büyüdü. Faaliyet gösteren ve geliştirilmekte olan 100'ün üzerinde otele ulaşan marka, yıl içinde Fransa, Portekiz, Almanya, Malta ve Kazakistan'da varlığını genişletirken, Birleşik Krallık, Polonya, İspanya, Yunanistan, Kırgızistan, Türkiye, Hindistan ve Filipinler'de yeni anlaşmalara imza attı. Marka, otel sahiplerini güçlendirme ve misafirlerine daha geniş seçenekler sunma hedefi çerçevesinde Premier, Boutique ve Retreats adıyla üç yeni alt markasını da tanıttı.

Radisson markası da sürdürülebilirlik alanındaki başarılarla gelişimini sürdürüyor. Radisson Hotel Manchester City Centre, grubun ilk Doğrulanmış Net Sıfır Otel'i oldu. Marka, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ermenistan ve Suudi Arabistan'ın Medine kenti gibi yeni pazarlara da giriş yaptı. Birleşik Krallık'ta ise Oxford United Futbol Kulübü için tamamen elektrikli stadyum projesine öncülük eden Radisson, geleceğe hazır konaklama sektörüne adım attı. APAC bölgesindeki Hindistan, Endonezya, Tayland ve Vietnam'da 13 yeni otel hizmete alındı.

Çin'de 130 otelin açılışı ve anlaşması tamamlandı

Tatil otelleri konseptinde de büyümesini sürdüren Radisson Otel Grubu, bu yıl Asya'dan Avrupa'ya uzanarak Vietnam, Endonezya, Sri Lanka, Hindistan, Karadağ, Polonya, Romanya, Mısır ve Ermenistan gibi farklı destinasyonları kapsayan 210'un üzerinde yeni anlaşma ve açılışa imza attı.

Öne çıkan projeler arasında, Fransız Rivierası'ndaki Radisson Resort Cannes, golf sahasıyla dikkat çeken Brüksel'deki Radisson Collection The National Hotel, Sri Lanka'daki Radisson Collection Resort, Galle ve Hindistan'daki Radisson Collection Resort & Spa, Jaipur yer alıyor.

APAC bölgesi ise Radisson Otel Grubu'nun büyümesine yön veren itici güç oldu. Çin'de yıl içinde 130 otelin açılışı ve anlaşması tamamlanırken, ülkedeki proje portföyü 300 otele yaklaştı.

Hindistan, grubun dinamik pazarlardan biri haline geldi. Bugün ülkede, Radisson'a ait 130'dan fazla otel faaliyet gösterirken, 70'ten fazlası ise geliştirilme aşamasında bulunuyor. 18 ay içinde gerçekleştirilen 59 yeni anlaşma ve 47 yeni şehre açılım sayesinde, grup bölgedeki varlığını daha da güçlendirmeyi ve 2030 yılına kadar 500 otele ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Otel Grubu Küresel Gelişimden Sorumlu Kıdemli Başkanı Elie Younes, 2025'in, misafirleri ve yatırımcıları için "mükemmeliyet" arayışındaki başarının ortaya konduğu bir dönemi temsil ettiğini belirtti.

Younes, "Otel açılışlarımız, özellikle 2025 yılında iş ve tatil amaçlı seyahat edenlerin beklentilerine en iyi şekilde yanıt verecek biçimde özenle planlandı. Ayrıca, çok güçlü bir yeni otel anlaşmaları ve planlanan açılışlar hattına sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Elie Younes, yatırımcılara anlamlı bir değer sunmayı, misafirleri için unutulmaz deneyimler yaratmayı ve dünyanın dört bir yanındaki toplulukları güçlendiren sorumlu bir büyüme yaklaşımını sürdürmeyi, gelecek hedefleri olarak sıraladı.