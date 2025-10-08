Radisson Otel Grubu 2025 Kariyer Festivali'ni Başlattı

Radisson Otel Grubu, turizm sektörünün yeni nesil profesyonellerine ilham vermek ve onları geliştirmek amacıyla Kariyer Festivali 2025'i başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ekim boyunca sürecek "hibrit" formatlı etkinlik, 105'ten fazla ülkeden 75 binden fazla ekip üyesi ve genç profesyoneli bir araya getirerek misafirperverlik sektöründe kariyer fırsatları, öğrenme ve hareketlilik konularında küresel bir paylaşım ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Önceki Kariyer Ayı ve Kariyer Festivali etkinliklerinin başarısından güç alan bu yılki organizasyon, hem kurum içi hem de dış katılımcılara yönelik etkinlikleri bir araya getiren, genişletilmiş ve tek çatı altında toplanan bir formatla sunuluyor.

Radisson Otel Grubu'nun insana yatırım yapma, çeşitliliği destekleme ve yetenek gelişiminde yeni standartlar belirleme konusundaki kararlılığını yansıtan festival, turizm kariyerinin her aşamasına hitap eden kapsayıcı bir içeriğe sahip. Küresel, bölgesel ve yerel düzeyde düzenlenen oturumlarda kariyer hikayeleri, sektör profesyonellerinden gelişim oturumları, liderlerden tavsiyeler, otel turları ve genel müdürlerle soru-cevap buluşmaları festivalde yer alacak.

Ayrıca etkileyici bir özgeçmiş hazırlama, mülakatlarda öne çıkma ve hızlı bir kariyer planı oluşturma gibi konularda etkileşimli atölyelerle misafirperverlik sektöründeki güncel trendler de festivalde misafirlerle buluşacak.

Katılımcılara gerçek dünyadan araçlar, pratik bilgiler ve kariyerlerine yön verecek içgörüler sunmayı amaçlayan etkinlikler, "Tutkunu Keşfet", "Kariyerini Geliştir" ve "Bir Sonraki Adım İçin İlham Al" başlıkları altında gerçekleştirilecek.

Radisson Otel Grubu, bu festivalde, çalışanlarına kariyer kaynaklarına, araçlara ve fırsatlara doğrudan erişim sunan yeni dijital platformu Kariyer Alanları'nı tanıtacak. Dış adayların erişebileceği yeni bir kariyer sitesini de devreye alan platform, "Harika bir kariyer inşa et.", "Misafirperverliğin büyüsünü yaşa.", "Ekip ruhunu hisset." ve "Tutkunla liderlik et." ilkeleri üzerine kurgulandı." Kariyer Alanları, misafirperverlik sektöründe anlamlı ve ödüllendirici bir kariyer yolculuğuna adım atmayı her zamankinden daha kolay hale getirmeyi hedefliyor.

Dünya genelinde 1580'den fazla otelle faaliyet gösteren Radisson Otel Grubu, 142 farklı milletten çalışanıyla sektörün en çeşitli iş gücüne sahip markaları arasında yer alıyor. Kariyer Festivali'nin bu yıl hem küresel çevrim içi oturumlar hem de oteller ve ofislerde düzenlenen yerel etkinliklerle desteklenen hibrit formatta gerçekleştirilmesi, etkinliğin herkes için en yüksek erişilebilirlik ve katılım düzeyine ulaşmasını amaçlıyor.

"Amacımız yeni nesle ilham vermek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Otel Grubu Küresel İnsan Kaynakları Kıdemli Başkan Yardımcısı Inigo Capell, misafirperverliğin, dünyanın en dinamik ve ödüllendirici sektörlerinden biri olduğuna inandıklarını belirtti.

Kariyer Festivali'nin, Radisson'un küresel ölçekte tercih edilen bir işveren olmaya devam ettiğini göstermek adına önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Capell, "Amacımız yeni nesle ilham vermek, sektörde halihazırda yer alan profesyonelleri güçlendirmek ve insanların başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları araçları ve desteği sunmak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılki programın, misafirperverlik sektörünün sunduğu fırsatları ve Radisson'un kurum kültürünü öne çıkaracağına değinen Capell, "Dünyanın dört bir yanındaki otellerimizde ekipler, deneyimlerini paylaşmak ve yeni fırsatlar arayanlara kapılar açmak için bir araya geliyor. Tek bir ortak hedefimiz var, herkesin tutkusunu keşfetmesine ve kendi kariyerinin sahibi olmasına yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.