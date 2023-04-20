Quick Sigorta, Motobike İstanbul 2023'e hazır

Motobike İstanbul 2023, 27-30 Nisan 2023'te İstanbul Fuar Merkezi'nde bir kez daha motosiklet tutkunlarını ağırlayacak.

Motobike İstanbul 2023, 27-30 Nisan 2023'te İstanbul Fuar Merkezi'nde bir kez daha motosiklet tutkunlarını ağırlayacak.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Quick Sigorta'nın sponsorluğunu üstlendiği ve dünyanın önde gelen bisiklet motosiklet markalarının yer aldığı fuarda, Quick Sigorta 219 numaralı stantta yer alacak.

Stant ziyaretçileri metaverse benzeri bir platformu deneyimleyip Quick Sigorta sanal treni ile keyifli bir yolculuğa adım atarken, Quick logolu dergi, kalem, ajanda ve takvim gibi birbirinden özel hediyeler de katılımcılar ile buluşacak. Quick Sigorta'nın avantajlı Motosiklet Sigortası ve Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ilgili bilgiler verilecek, ziyaretçilerin merak ettikleri sorular yanıtlanacak.

Quick Finans ekibi de fuarda yeni motosikletleriyle buluşmak isteyenler için kredi çözümleri üretmek üzere hazır olacak.

Türkiye'nin doğudan batıya en zor parkurlarında dolaşan Quick Routes ekibinin gezginleri Özgür ve Dilek Candar çifti, Quick Sigorta standında yaşadıkları seyahat serüvenlerini içeren kitaplarını imzalarken, motosikletleriyle poz vermek isteyen dostlarını ağırlayacak.