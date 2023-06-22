Quick Sigorta, KOBİ'lere özel hazırlanan Oksijen Plus adlı hibrit grup sağlık sigortası ile sektördeki etkinliğini artırdı. Oksijen Plus, dört teminat bir arada sunarken 35 kritik hastalık için anında tazminat alınabiliyor. Ürün, TOBB ve SAİK iş birliği ile hazırlanıp KOBİ'lerin ve levhaya kayıtlı tüm acentelerin hizmetine sunuluyor.

Quick Sigorta'dan KOBİ'lere özel oksijen takviyesi

ANKARA - uick Sigorta, sağlık sigortalarındaki etkinliğini artırıp çok avantajlı bir ürüne daha imza attı. KOBİ'lere özel hazırlanan Oksijen Plus, sektörün ilk ve tek hibrit grup sağlık sigortası olma özelliğini taşıyor. Oksijen Plus ile dört teminat bir arada sunulurken 35 kritik hastalık için ise anında tazminat almak mümkün hale geliyor.

TOBB ve SAİK iş birliği ile hazırlanıp KOBİ'lerin ve levhaya kayıtlı tüm acentelerin hizmetine sunulan Oksijen Plus, teminatları ve uygun fiyat avantajıyla ön plana çıkıyor. "Herkesi mutlu edecek grup sigortası" vurgusuyla piyasadaki yerini ala yeni ürün, kişi başı 369 liradan başlayan fiyatlarla sigortalılara sunuluyor.

Geniş hastalık tanımlarıyla teminat sunuyor

Benzer kritik hastalıklar ürünlerine göre Oksijen Plus'ın kapsamı 35 kritik hastalığa kadar genişletilerek, altın, gümüş ve bronz paket seçenekleriyle birlikte sunuluyor. Ayrıca yatarak tedavilerde tamamlayıcı sağlık, çocuk kanseri ve kazaya bağlı fonksiyonel bozukluk ile ferdi kaza teminatlarını da bu ürün içerisinde alabilmek mümkün. Tek poliçede 4 teminat ayrıcalığı sunan Oksijen Plus Sigortası'na, 15-65 yaş arasındaki çalışanlar dahil olabiliyor.

Levhaya kayıtlı tüm acenteler satın alabiliyor

15-65 yaş arası tüm çalışanları kapsayan Oksijen Plus için KOBİ'ler ve acenteler quicksigorta.com/oksijen-plus-sigortası ve ozelsigortalar.com/quick-sigorta adreslerini ziyaret ederek anında grup sağlık sigortası satın alabiliyor.

Üstelik Quick Sigorta acentesi olmayan acenteler de Oksijen Plus Sigortasını satın alabiliyor. ozelsigortalar.com/quick-sigorta üzerinden satış talebinde bulunan levhaya kayıtlı tüm acenteler eğer Quick acentesi değilse acentelik talebinde bulanabiliyor ve hızlı acentelik başvuru sürecinin hemen ardından ürünü satma yetkisine sahip olabiliyor.

Sigorta sektörünün ilk ve tek hibrit grup sağlık sigortası

Quick Sigorta'nın sağlık sigortalarında da ilklere imza attığının altını çizen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Hem KOBİ ve acenteler hem de çalışanlar açısından 'kazan kazan' bir tablo yaratan Oksijen Plus'ı, en ideal grup sağlık sigortası paketi olarak görüyoruz. Üstelik sadece Quick Sigorta acentelerini değil levhaya kayıtlı tüm acentelerin yararlanabileceği bu ürün, hem cinslerinden farklı olma özelliği de taşıyor. Hem Tamamlayıcı Sağlık hem anında tazminat hakkı ile Kritik Hastalıklar teminatlarını içeren Oksijen Plus ek olarak Ferdi Kaza ile Çocuk Kanseri ve Kazaya Bağlı Fonksiyonel Bozukluk teminatlarını da içerisinde bulunduruyor. Bilindiği üzere Quick Sigorta yeni ürün geliştirmelerinde ihtiyacı doğru tespit etmeye odaklanıyor. Sektörün ilk ve tek hibrit grup sağlık sigortası olan Oksijen Plus da bu söylemimizin en güzel örneği" dedi.