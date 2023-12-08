Quick Finans'ın 2. El Oto Raporu'na göre araç fiyatları düşüş gösterdi

Quick Finans'ın yayınladığı 2. El Oto Raporu'na göre, kasım ayında araç fiyatları düşüş gösterdi ve satış süresi uzadı.

Quick Finans'ın 2. El Oto Raporu'nun kasım verileri yayımlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Finans'ın yayınladığı 2. El Oto Raporu'nun 2023 Kasım verilerinin yer aldığı güncel sayısında, sektöre dair önemli trendler paylaşıldı.

SmartIQ işbirliğiyle hazırlanan ve ikinci el online satış ve ihale platformlarından elde edilen verilere dayanarak üretilen raporda gerçekleşen satış fiyat ve satış hızı değişimleri değerlendirildi.

Rapora göre, sıfır kilometre araçlar için distribütör firmaların yaptıkları kampanyalar bireysel müşterileri cezbederken 2. El aracını takasta kullanmak isteyenler bekledikleri fiyata ulaşamadı.

Aracını yenilemek isteyen bireysel müşteriler takasa 2. El araçlarını vermekte zorlandığı ve bu yüzden 2. El araçlarında fiyat indirimlerini hızlandığı belirtilen raporda, 2. El araç piyasasında araç bolluğu artarken düşen fiyatlar satışların belli bir seviyenin altına inmesini önlediği kaydedildi.

Rapora göre, kasımda araç fiyatları bir önceki aya göre avro bazında yüzde 9 gerilerken TL bazında gerileme yüzde 2 seviyelerinde seyretti. Satışta kalma süresi geçen aya göre ortalama 8 gün daha uzayarak 65 günü aştı.