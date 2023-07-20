Quick Finans, Borusan Araç İhale ile İş Birliği Yaptı

Quick Finans, Borusan Araç İhale ile yeni bir iş birliğine imza attı. Borusan Araç İhale'nin kurumsal müşterilerine finansman modelleri sunacaklarını açıklayan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, bu iş birliğinin sektöre güç katacağını belirtti. Borusan Araç İhale Genel Müdürü İlker Baydar ise müşteri deneyimini ön planda tuttuklarını ve Quick Finans ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin fark yaratacağını söyledi.

Quick Finans, Türkiye'de 2. el araç firması Borusan Araç İhale ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, Borusan Grup şirketlerinden, Borusan Araç İhale ile yaptıkları iş birliğiyle kredi işlem süreçlerindeki rekabet avantajını oluşturan mikro servis mimari tabanlı yeni nesil teknolojilerini ve finansman modellerini Borusan Araç İhale'nin kurumsal müşterilerinin hizmetine sunmaya başladıklarını bildirdi.

Karadağ, "Sektöre güç katacak bu önemli ve anlamlı iş birliğinin ortaya çıkaracağı farklı fırsat ve yenilikçi ürünlerle de müşterilerimize değer katacağına inanıyoruz. Borusan Araç İhale müşterisi olup araç satın alacak tüm kurumsal müşterilerimize özel koşullarda avantajlı stok finansmanı fırsatları sunuyoruz. Bir sigorta grubu tarafından kurulan ilk yeni nesil finansman şirketi Quick Finans olarak hedefimiz, güçlü sermaye ve finansal yapısı, sektörün en tecrübelisi olan ekibimiz ile stok finansmanında Borusan Araç İhale'nin önemli bir iş ortağı olmak." ifadelerini kullandı.

Borusan Araç İhale Genel Müdürü İlker Baydar da Borusan Araç İhale olarak yenilikçi iş modeliyle fiziksel ve dijital ihale süreçleri tasarladıklarını, geniş müşteri tabanını ihtiyaç duydukları araçlarla en uygun koşullarda buluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Borusan Otomotiv Grubu ile yarattığımız sinerji ile; inovatif çözümler ekseninde yepyeni bir süreç geliştirme ve çözüm üretme yolculuğuna çıktık. Müşteri deneyimini bu yolculuğun merkezine yerleştirdik. 2. el araç piyasasında müşterilerine çoklu kanal anlayışı ile bütünleşik ve uçtan uça çözümler sunan şirket olarak fark yaratmaya hazırlanıyoruz. Bu doğrultuda, yenilikçi ve vizyoner Quick Finans ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini, yakın zamanda hayata geçireceğimiz ve müşterimize katma değer yaratacak çalışmaların başlangıcı olarak değerlendiriyoruz."