Quick Finans bankacılık, iş ve teknoloji dünyasını bir araya getirdi

Quick Finans'ın, Quick Tower'da faaliyetlerine başlaması dolayısıyla, finans, bankacılık, otomotiv ve tedarik zinciri sektör liderleri ile tepe yöneticilerini ve medya temsilcilerini bir araya getirdiği davet Quick Tower'da gerçekleştirildi.

Quick Finans'ın, Quick Tower'da faaliyetlerine başlaması dolayısıyla, finans, bankacılık, otomotiv ve tedarik zinciri sektör liderleri ile tepe yöneticilerini ve medya temsilcilerini bir araya getirdiği davet Quick Tower'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Finans, "Quick Sohbetler" kapsamında gerçekleştirdiği organizasyonda finans, bankacılık, otomotiv ve tedarik zinciri sektör liderlerini bir araya getirdi.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, 2022'de temmuz ayında sektöre çok hızlı bir giriş yapan Quick Finans'ın, finansman sektörünün ilk kuruluş ve gelişiminde önemli görevler ifa eden lider kadrosu ve deneyimli ekip arkadaşlarıyla bir araya gelerek, yepyeni, fark ve değişim yaratacak iddialarla yola çıktığını, henüz faaliyetlerine yeni başlamış olmasına karşın, sektöre sunmuş olduğu vizyon, yaratıcı ve yenilikçi ürünleri, ses getiren iş birlikleri, istikrarlı, finansman politikaları ile kısa bir süre içerisinde sektörde önemli bir ilgi odağı haline geldiğini vurguladı.

Karadağ, "Bir sigorta grubu tarafından kurulmuş ilk finansman şirketi olmamız nedeniyle de 'Yeni Nesil Finansman Şirketi' vizyonunda konumlanarak, finansman şirketlerince ülkemize getirilen, satış noktalarında uzaktan kredilendirme teknolojisi ve dijital işlem süreçlerindeki öncü vizyonunu bir adım daha ileri taşımayı hedefledik. Bu konumlanma ve vizyonumuz ile, kredi kavramına, risklerden korunma ve risk yönetiminde kullanılan bir finansal araç olan sigorta boyutunu katarak ürünlerimizi sunmayı planlıyoruz." dedi.

Karadağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu iddialarımızın ilk örneği olarak da ülkemizde finans sektöründe ilk defa sunulan ve ülkemizin her bir köşesinde yer alan Quick Sigorta ile Corpus Sigorta'nın yaklaşık 6 bin sigorta acentesinde uygulanacak, daha sonra da tüm sektörün faydalanmasına sunulacak 'Poliçe Prim Kredisi' ürününü geliştirdik. Bu şekilde ülkemiz finans piyasalarında otoritelerce hedeflenen finansal çeşitliliğin artırılması ve kredilere erişimde zorluk çeken geniş kesimler için kapsayıcı finansmanın sağlanmasında önemli katkıları olacak bir adım atmış olduk. Belirtilen adımlarımızı, tüketicilerin ve ticaretin finansmanında geniş bir alanda tüm sektörlere hitap edecek şekilde yenilikçi kredi ürünleri ve finansal çözümlerle sürdüreceğiz."

Danışmanlar Kurulu oluşturuldu

Karadağ, finans, teknoloji ve ödeme sistemleri dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan danışmanlar kurulu kurduklarını ve bu kapsamda, ortaya koymuş oldukları hedeflerin tüm boyutlarında ışık tutacak vizyonları ve finans, bankacılık, teknoloji, dijitalleşme ve eğitim alanındaki deneyimlerini değerlendirebilecekleri bir "Danışmanlar Kurulu" oluşturduklarını belirtti.

Quick Finans Danışmanlar Kurulu'nun, finans dünyası gündeminin öne çıkardığı başlıklar konusunda etkinlik ve panellerle sektöre dair güncel ve önemli konularda bilgilendirme ve sohbet toplantıları düzenleyerek sektöre, iş ortaklarına ve çalışanlara katkılar sağlamayı hedeflediğini aktardı.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar da Maher Holding'in gelecek vizyonu hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:

"5 yıl gibi kısa bir sürede önemli başarılara imza atan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'nın ardından Quick Finans'ın da daha ilk yılı dolmadan önemli başarılara ulaşıp finans sektöründe ses getirmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sigorta Grubu olarak ilk 5 içinde yer almaktayız. Sigorta Grubumuzun sahip olduğu bu gücü Quick Finans'a katmak konusunda kararlıyız.

Önümüzdeki dönemde gücümüzün kaynağını oluşturan Türkiye genelindeki 6 bin acentemizi içine alacak olan finansal market vizyonumuz çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda kurduğumuz Maher GYO ve yakın zamanda faaliyet izni almasını umduğumuz Qpay ile finans ve gayrimenkul alanında etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz."

Danışmanlar Kurulu'nun, finans, teknoloji ve sürdürülebilirlik hakkında tecrübe ve görüşlerini paylaşarak, sundukları dünyadan örnek uygulamaları ile güncel verileri büyük ilgi topladı.

Quick Finans Danışmanlar Kurulu'nda yer alan George Washington Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve eski İMKB Başkan Yardımcısı Abdullah Akyüz, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile Garanti Bankası bünyesindeki Garanti Ödeme Sistemlerinde üst düzey yöneticilik ve bir teknoloji firması olan Provus'ta Genel Müdürlük görevlerini yürütmüş olan Ödeme Sistemleri ve Bankacılık danışmanı Tunç Daşar finans, teknoloji ve sürdürülebilirlik hakkında tecrübelerini, dünyadan örnek uygulamaları ve verileri paylaştı.

Merkez Bankası'nın, davetin ertesi günü yapılacak olan ve tüm finans, bankacılık ve iş dünyasının kilitlendiği PPK toplantısında alınacak faiz kararları gecenin en sıcak, hararetli sohbet konusu oldu.

Verilen bilgiye göre, davete katılanlar arasında, finansman sektörünün kurucusu ve bankacılık ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Coşkun Ulusoy da yer alırken, davete katılanlara yaptığı konuşma ile hem temenni ve anılarını paylaştı hem de Quick Finans ekibine başarılar diledi.