Üye Girişi
Haberler

Quick Finans, 700 milyon liralık tahvil ihracını tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Quick Finans, 700 milyon liralık tahvil ihracını tamamladı. Yurtiçi yatırımcılar için nominal değeri 700 milyon lira olan, 25 Temmuz 2025 vadeli ve 372 günlük, yüzde 57 basit faizli tahvil ihracı, 18 Temmuz tarihinde tamamlandı. Quick Finans, tahvil ihracı ile sağlayacağı kaynağı KOBİ ve esnafın finansman desteğine sunacak.

uick Finans, 700 milyon liralık tahvil ihracını tamamladı.

Quick Finans, 700 milyon liralık tahvil ihracını tamamladı. Yurtiçi yatırımcılar için nominal değeri 700 milyon lira olan, 25 Temmuz 2025 vadeli ve 372 günlük, yüzde 57 basit faizli tahvil ihracı, 18 Temmuz tarihinde tamamlandı. Quick Finans, tahvil ihracı ile sağlayacağı kaynağı KOBİ ve esnafın finansman desteğine sunacak.

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, 1 milyar 620 milyon liraya kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya yaptıkları başvurunun 4 Temmuz tarihinde Kurul kararı ile onaylandığını söyledi. Türkiye'de ilk defa bir sigorta grubu tarafından kurulan finansman şirketi olduklarını, sigorta ve kredi ürünlerini bir arada sunduklarını belirten Karadağ, Quick Finans'ın sermaye artışları ve karlılıkla öz sermayesinin arttığını, tahvil ihracı ile de elde edilecek kaynağın ekonominin can damarı olan KOBİ ve esnafın finansman ihtiyacını karşılamakta kullanılacağını vurguladı.

Karadağ, "Finansman şirketlerinin en önemli özelliklerinden biri finansmanı tabana yayarak, geniş kesimlerin finansman kaynağına ulaşmasını sağlamaktır ki, bu kamunun da isteğidir. Biz de Quick Finans olarak, güçlü sermaye yapımızın yanında borçlanma aracı ihracı ile oluşturacağımız kaynak sayesinde gücümüz ve potansiyelimiz daha da yükseltecek" şeklinde konuştu.

Quick Finans'ın hedefleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Karadağ, yeni nesil finansman şirketi vizyonuyla otomotiv ve mobilite kredilerinin yanı sıra, ticari ve tarımsal tedarik zincirinden makine teçhizat ekipmanlarına, sağlık ve eğitime kadar geniş bir yelpazede yenilikçi finansman ürünleri sunduklarını ifade etti. Karadağ, tüm kredi ürünlerini Fatura Koruma Sigortası ve Bina Tamamlama Sigortası gibi sigorta ürünleri ve Poliçe Prim Kredisi ile de desteklediklerini vurguladı.

"KOBİ'lerimizin ihtiyacını karşılıyoruz"

Karadağ, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de ilk defa sigorta acentelerinin kullanımına sunulan Poliçe Prim Kredisi; makroekonomik hedefler arasında yer alan finansal kapsayıcılık ve finansal araç çeşitliliğinin artırılması açısından önemli bir üründür ve ciddi de talep görmektedir. Diğer taraftan, kredi portföyünün tamamına yakın kısmı KOBİ'lere ve esnafımıza kullandırılan kredilerden oluşmaktadır. Bundan sonra da KOBİ'lerimizin ve esnafımızın tedarik, stok ve yatırımlarına yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Finans Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

 Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar

İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title