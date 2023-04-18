QUA Granite'nin kredi notu, 'Çok Yüksek Kredi Kalitesi' kategorisinde AA'ya yükseldi

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme AŞ (JCR), yaptığı derecelendirme sonrasında QUA Granite'nin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu A+ (tr) seviyesinden iki kademe birden yükselterek çok yüksek kredi kalitesi olarak kabul edilen AA (tr) seviyesinde puanladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme AŞ (JCR), yaptığı derecelendirme sonrasında QUA Granite'nin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu A+ (tr) seviyesinden iki kademe birden yükselterek çok yüksek kredi kalitesi olarak kabul edilen AA (tr) seviyesinde puanladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, QUA Granite'nin kısa ve uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notlarını açıkladı.

QUA Granite, kısa ve uzun vadeli notlarını bu yıl da artırarak finansal istikrarını bir kez daha kanıtladı.

JCR, yaptığı derecelendirme sonrasında, QUA Granite'nin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu A+ (tr) seviyesinden iki kademe birden yükselterek "Çok Yüksek Kredi Kalitesi" olarak kabul edilen AA (tr) seviyesinde puanladı.

Kısa vadeli ulusal kurum kredi rating notunu ise J1 (tr) seviyesinden J1+ (tr) seviyesine yükseltti. Ayrıca, QUA Granite, kısa ve uzun vadedeki stabil görünümünü korudu.

Derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesinde, QUA Granite'nin kapasite artışı sonucunda gelirlerinin artması, satış hacminde gerçekleşen büyüme, 2022'de tam kapasiteye ulaşılmasına istinaden gelecek dönemlerde artış göstermeye devam etmesinin beklenmesi, güçlü seviyedeki karlılık göstergeleri, likit varlıklarının beklenmedik nakit çıkışlarına karşı koruma sağlaması ve finansal kaldıraç profilini desteklemesi, varlık ve özkaynaklarının güçlü büyümesi, kurumsal yönetim ilkeleri ve uluslararası kalite standartlarına yüksek uyum sağlaması, iyi konumlandırılmış üretim tesisi ve niş ürün üretimi gibi birçok becerisi sayesinde yüksek seviyelerdeki kredi notlarını almaya hak kazandığı belirtildi.

"Dünyaca bilinen sektörün lider markalarından biri haline geldik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QUA Granite Kurumsal İlişkiler ve Yatırım İlişkileri Müdürü Hayrettin Büyükizgi, ulusal ve uluslararası sahnede büyük öneme sahip olan kredi notlarını yükselttikleri için mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl içerisinde satış hasılatımızı arttırırken, karlılık seviyemizi de muhafaza etmiştik. Finansal tarafta yakaladığımız bu başarıyı, kurumsal yönetimde de yakalayarak 'Kurumsal Yönetim Endeksinde Son Bir Yılda Notunu En Çok Artıran Şirket' ödülünü aldık. QUA Granite olarak, ürün portföyümüzü kısa sürede fark yaratarak çeşitlendirmemiz sayesinde tüm dünyaca bilinen sektörün lider markalarından biri haline geldik. Başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere 70'in üzerinde ülkeye satış yapıyoruz.

Dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptığımız için ürün portföyümüzü oldukça geniş yelpazede ve her zevke hitap edecek şekilde hazırlıyoruz. Pazarın ve müşterilerin ihtiyaçlarını gözeterek, yeni trendler doğrultusunda araştırmalar ve tespitler yaparak sürekli bir şekilde portföyümüzü güncellemeye devam edeceğiz."