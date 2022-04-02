Qua Granite, Coverings Fuarı'na katılıyor

Qua Granite, 5-8 Nisan'da Las Vegas'ta düzenlenecek Amerika Birleşik Devletleri'nin seramik fuarlarından Coverings'te yer alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Qua Granite, sektör profesyonellerini buluşturacak ve küresel pazar trendlerine yön verecek olan Coverings 2022'ye özel olarak hazırlandı.

Yenilikçi koleksiyonlara ev sahipliği yapacak olan fuarda Qua Granite, C11005 numaralı standında 30x60, 60x60 ve 60x120 santimetrelik ürünleri ile 20 milimetre ürünlerinin yer aldığı özel stant konsepti ile farklı desen ve renk teknolojisiyle oluşturduğu tasarımlarını ve teknik granit ürünlerini profesyonellere sunacak.