QNB Türkiye, Meme Kanseri Farkındalık İçin Pembe Top Tenis Turnuvası Düzenledi

QNB Türkiye, meme kanseri farkındalığını artırmak için "Pembe Top Tenis Turnuvası" düzenledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında bu yıl 4. kez gerçekleştirilen turnuva, QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ve banka çalışanlarının katılımıyla Inventist Tenis Akademisi'nde gerçekleşti.

Turnuvanın açılışında bir dönem QNB Türkiye'de görev yapan Elif Yavaş ve meme kanseri nedeniyle hayatını kaybeden tüm kadınlar anıldı.

Gösteri maçında, Ömer Aras'ın yanı sıra milli tenisçilerden Berfu Cengiz, eski milli tenisçilerden Berceste Şeber, Melis Sezer, Erhan Oral, tenis koçu Barış Ergün ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eda Tan yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, turnuvanın sadece bir spor etkinliği olmadığını aynı zamanda meme kanserinden hayatını kaybedenleri anmak, mücadele eden kadınlara destek olmak ve farkındalık oluşturmak için kortlarda bir araya geldiklerini belirtti.

Aras, "Aramızdan erken ayrılan değerli çalışma arkadaşımız Elif Yavaş'ı ve tüm kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum. Bu turnuva kıymetli Elif'in fikriydi. Bizler de bu mirası dört yıldır sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığına değinen Aras, QNB Türkiye olarak bu bilinci yaymayı ve farkındalık yaratmayı çok önemsediklerini kaydetti.

Aras, turnuvayla kadınların ve ailelerin yanında olduklarını göstermeyi de amaçladıklarını vurgulayarak, "Bu farkındalık yolculuğunu birlikte sürdürdükçe, daha çok insana ulaşacağımıza ve geleceğe daha umutla bakacağımıza yürekten inanıyorum. QNB Türkiye olarak bu bilinçle hareket etmeyi ve farkındalık yaratacak projelerimizle sorumluluk almaya devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.