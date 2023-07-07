QNB Finansinvest'te Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atama

QNB Finansinvest'in kurumsal satış ve araştırma iş kolundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Özgür Uçur atandı.

QNB Finansinvest'in kurumsal satış ve araştırma iş kolundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Uçur oldu.

QNB Finansinvest'ten yapılan açıklamaya göre, QNB Finansinvest bünyesinde son olarak kurumsal satış ve araştırma iş kolundan sorumlu direktörlük görevinde bulunan Özgür Uçur, Temmuz 2023 itibarıyla QNB Finansinvest kurumsal satış ve araştırma iş kolundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Profesyonel kariyerine 2005 yılında Oyakbank Kurumsal Bankacılık biriminde başlayan Uçur, 2006-2010'da QNB Finansinvest'te analist olarak görev aldı.

2011-2013'te Yatırım Finansman Menkul Değerler'de kıdemli analist olarak çalışan Uçur, 2013 yılı ortasında QNB Finansinvest'e kıdemli analist göreviyle geri döndü. Uçur, 2015 yılında araştırmadan sorumlu grup yöneticisi, 2021'de ise kurumsal satış ve araştırmadan sorumlu direktörlük pozisyonuna atandı.

2006 yılından bu yana birçok yabancı ve yerli yatırımcıya hizmet veren Özgür Uçur, yurt dışı ve yurt içi roadshow'lara katılarak uzmanlık ve yeteneklerini geliştirdi.