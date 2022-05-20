QNB Finansbank'tan KAP'a sendikasyon kredisi açıklaması - Haberler

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QNB Finansbank'tan KAP'a sendikasyon kredisi açıklaması

AA - Tolga Yanık - Ekonomi
QNB Finansbank'tan KAP'a sendikasyon kredisi açıklaması

QNB Finansbank, banka tarafından sendikasyon kredisi temin edilmesi hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yayımladı.

QNB Finansbank, banka tarafından sendikasyon kredisi temin edilmesi hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yayımladı.

Banka tarafından KAP'ta yayımlanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"QNB Finansbank 20 Mayıs 2022 tarihinde uluslararası finansal kurumlarla, 137 milyon ABD doları ve 211,8 milyon avro olmak üzere iki dilimden oluşan yaklaşık 360 milyon ABD doları tutarında sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzalamıştır. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti sırasıyla ABD Doları dilim için Sofr+yüzde 2,75 yıllık ve Avro dilim için ise Euribor+yüzde 2,10 yıllık olacaktır."

AA / Tolga Yanık - Ekonomi

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