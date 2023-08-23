QNB Finansbank, Global Finance Dergisi tarafından 'En İyi Dijital KOBİ Bankası' seçildi

QNB Finansbank, Global Finance Dergisi tarafından düzenlenen ödül programında, 'Dijital Köprü' platformu ile Batı Avrupa Bölgesi ve Türkiye'nin KOBİ bankacılığında en iyi dijital bankası seçildi.

QNB Finansbank, Global Finance Dergisi tarafından bu yıl 24. kez düzenlenen ödül programında, dünyada önde gelen ve Türkiye'deki ilk "platform bankacılığı" örneği olan "Dijital Köprü" platformu ile Batı Avrupa Bölgesi ve Türkiye'nin KOBİ bankacılığında en iyi dijital bankası seçildi.

QNB Finansbank açıklamasına göre, yayın, QNB Finansbank'ı "müşterilerinin dijital ihtiyaçlarını en iyi anlayan ve bu alanda büyümelerine destek olan, doğru çözümler sunan banka" olarak tanımladı.

Global Finance Dergisi tarafından, 150'den fazla ülke, 9 farklı bölgeden bankaların yer aldığı değerlendirmede, dergi editörleri, bağımsız araştırma kuruluşları, finansal kurum yöneticileri ve teknoloji uzmanlarının görüşleriyle en iyiler belirlendi.

Ekonominin itici gücü olan KOBİ'lerin her türlü ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve proaktif çözümler sunan, müşteri deneyimini en üst düzeye çıkaran QNB Finansbank'ın sunduğu ürün ve hizmet yelpazesi bu yıl da iki ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Grup Tüzel Dijital Bankacılık Başkanı Okay Yıldırım, QNB Finansbank olarak dijital dönüşüm ve dijitalleşmedeki uzmanlıklarıyla hayata geçirdikleri Dijital Köprü platformu ile bugüne kadar yüzbinlerce KOBİ'nin dijital dönüşüm yolculuğunda yanlarında olduklarını ve uçtan uca dijitalleşme desteği verdiklerini aktardı.

Yıldırım, "İlk günden beri Dijital Köprü ile amacımız, KOBİ'lerin ihtiyaçlarını, yenilikçi çözümlerimizle tek bir platformda ve tek bir şifreyle karşılayabilmelerini sağlayacak bir 'Super App' oluşturmaktı. Bugün geldiğimiz noktada bünyesinde birleşen dijital bankacılık çözümleri ve firmaların diğer ihtiyaçlarını dijital olarak karşılayan 17 farklı çözümü ile dijital köprü, bankacılık, e-dönüşüm, e-ticaret, yönetimsel ve finansal çözümleri tek bir platformda toplayarak, Türkiye'nin ilk ve en geniş kapsamlı dijital KOBİ ekosistemi olarak öncü konumda çalışmalarına devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hizmet verdiği 300 bine yakın firması bulunan Dijital Köprü ile QNB Finansbank müşterilerine en iyi dijital bankacılık ve dijital çözümleri sunma gayreti ile çalışmalara devam ettiklerini aktaran Yıldırım, "Global Finance gibi sektörün en önemli yayınlarından biri tarafından Batı Avrupa Bölgesi ve Türkiye'nin 'En İyi Dijital KOBİ Bankası' olarak seçilmemiz çalışmalarımızın ve hedeflerimizin ne kadar doğru olduğunun bir göstergesi. Bu ödül, projemizin başarısını ve etkisini tanımakla kalmayıp aynı zamanda daha iyi hizmet vermek, var olan hizmetlerimizi en iyi seviyeye getirmek için hepimize ilham kaynağı oldu. Emeği geçen arkadaşlarımı da ayrıca kutluyorum." ifadelerini kullandı.