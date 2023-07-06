QNB Finansbank, Dış Ticaret Sertifika Programı'nı genişletti

QNB Finansbank, müşterilerine özel olarak sunduğu Adım Adım İhracat Programı kapsamında Dış Ticaret Sertifika Programı'nı genişleterek firma çalışanlarına özel bir eğitim programı başlattı.

QNB Finansbank, geçen yıl çalışanları için düzenlendiği Dış Ticaret Sertifika Programı'nın kapsamını, bu yıl genişleterek müşterisi olan firmaların çalışanlarına özel bir eğitim programı olarak sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, Dijital Köprü çatısı altında oluşturduğu "Adım Adım İhracat Programı" ile müşterilerine özel hayata geçirdiği çözüm ve uygulamalarla ihracatçı KOBİ'leri desteklemeye devam ediyor.

Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ve BAUSEM'in de katkılarıyla online olarak gerçekleşecek 30 saatlik Dış Ticaret Sertifika Programı, 10 Temmuz'da başlayacak.

2022 yılında hayata geçirilen "Adım Adım İhracat Programı" kapsamında özellikle KOBİ'ler, dış ticaretle ilgili soru ve taleplerini 0850 222 00 35 numaralı Dijital Köprü Çözüm Merkezi'nden Adım Adım İhracat Danışmanları'na iletebiliyor ve merak ettikleri süreç, ürün ve hizmetler konusunda ücretsiz danışmanlık alabiliyor.

Dileyen müşteriler, QNB Finansbank iş birlikçisi profesyonel çözüm ortaklarından lojistik, gümrük, pazar yeri bulma, depolama, eğitim ve benzeri konularda hızlı ve kolay bir şekilde yönlendirme ve destek de talep edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Direktörü Rahşan Kavas, hızla değişen dış ticaret dünyasında fark yaratmak adına KOBİ'lere destek olmaya her alanda devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Adım Adım İhracat Programı için yola çıkarken ana hedefimiz dış ticaret alanında ücretsiz danışmanlıkla kendi tecrübe ve uzmanlığımızı müşterilerimize aktarabilmekti. Bu sene bu hedefimizin bir adım daha ileriye taşıyarak, mentorluk misyonumuz doğrultusunda eğitim sektörünün tecrübeli kurumu Bahçeşehir Üniversitesi'nin de katkısıyla firma çalışanlarımıza özel tasarlanan Dış Ticaret Sertifika programını müşterilerimize de sunmaktan dolayı çok gururluyuz. Sektörümüzü büyütecek, ekosistemi geliştirecek çalışmalara ve müşterilerimizin faydasına olacak her türlü hizmetimizle yanlarında olmaya devam edeceğiz."